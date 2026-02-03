HomeSerie TvNews

Daredevil: Rinascita – Stagione 2: i Funko Pop rispondono a una domanda sul nuovo costume nero

Di Gianmaria Cataldo

-

Mancano poco meno di due mesi alla premiere su Disney+ della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, e oggi sono stati messi in vendita online i primi prodotti dedicati alla serie. Come potete vedere in questo post di X, sono stati lanciati due Funko Pop che raffigurano il costume nero aggiornato dell’Uomo senza paura. Abbiamo visto per la prima volta questo nuovo look da duro del vigilante nelle foto dal set pubblicate lo scorso anno, ma i fan hanno subito notato che il costume sembrava diverso da una scena all’altra.

Alla fine, è stato dedotto che il costume nero è quello rosso indossato da Matt Murdock nella prima stagione di Daredevil: Rinascita. Semplicemente, è stato semplicemente dipinto di nero, con il rosso che è però riemerso nel tempo (questo spiega anche come sia stato aggiunto il classico logo “DD”). Ora, grazie a Funko, è stato confermato che la versione nera e rossa è il look “danneggiato in battaglia” di Daredevil. È un design molto interessante e rende il Pop ancora più affascinante.

Le parole di Charlie Cox sulla Stagione 2 di Daredevil: Rinascita

Non voglio esagerare, ma penso che sia una delle migliori sceneggiature che abbiamo mai avuto in questa serie”, ha detto Charlie Cox della seconda stagione lo scorso anno. “Sono sicuro che lo dicono tutti. L’altro giorno ho mandato un messaggio allo showrunner, Dario, dicendogli: ‘Ovviamente siamo ancora a metà delle riprese, ma devi davvero congratularti per quello che hai messo insieme’”. “Ha fatto qualcosa che mi entusiasma molto, ovvero ha dato spessore a personaggi che nella versione precedente della serie venivano spesso trascurati”, ha aggiunto l’attore. “Quindi sembra molto più un ensemble di quanto non sia mai stato”.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
