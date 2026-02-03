HomeSerie TvNews

Your Friends & Neighbors – Stagione 2, il trailer, le prime immagini e il rinnovo per la terza stagione

La serie di successo, di cui Jon Hamm è anche produttore esecutivo, torna il 3 aprile su Apple TV con la seconda stagione che vede l'ingresso nel cast di James Marsden.

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

In vista del debutto della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, Apple TV ha annunciato che la dramedy di successo è stata rinnovata per una terza stagione e ha condiviso un nuovo teaser trailer che offre un primo assaggio della seconda stagione in arrivo. Con Jon Hamm come protagonista e produttore esecutivo e ideata da Jonathan Tropper, la seconda stagione farà il suo debutto il 3 aprile su Apple TV con il primo episodio dei dieci totali, seguito da un nuovo episodio ogni settimana fino al 5 giugno.

Il trailer di Your Friends & Neighbors – Stagione 2

Nella seconda stagione, Andrew Cooper (Hamm) raddoppia la sua vita di improbabile ladro di quartiere, fino all’arrivo di un nuovo vicino che minaccia di svelare i suoi segreti e mettere a rischio la sua famiglia.

Il candidato agli Emmy James Marsden si unisce al cast della seconda stagione guidato da Hamm, con Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan.

Prodotta da Apple Studios, “Your Friends & Neighbors” è nata da un’idea dell’autore di best seller Tropper, che ricopre il ruolo di showrunner, regista e produttore esecutivo per Tropper Ink, nell’ambito del suo accordo generale con Apple TV. Oltre a recitare, Hamm è produttore esecutivo insieme a Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas e Stephanie Laing, che dirige sei episodi.

Articolo precedente
Sullivan’s Crossing, guida al cast e ai personaggi della serie
Articolo successivo
Mio fratello è un vichingo – The Last Viking: il trailer del film dal 26 marzo al cinema
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved