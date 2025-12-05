Noir in Festival 2025: Ben – Rabbia Animale film di chiusura

Volge al termine sabato 6 dicembre la 35ma edizione del Noir in Festival, che regala al pubblico del festival una chiusura adrenalica con l’anteprima del nuovo film di Johannes Roberts, Ben – Rabbia Animale (Primate). Noto per il suo lavoro nel genere, regista di titoli campioni d’incasso tra cui 24 metri e The strangers, Johannes Roberts firma un horror inquietante che trascinerà lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà sempre più reale e la sopravvivenza sarà l’unica via d’uscita (ore 21.00, Cineteca Milano Arlecchino). Ben – Rabbia Animale è una produzione Paramount Pictures, in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, prodotto da Walter Hamada, John Hodges e Bradley Pilz, scritto da Johannes Roberts & Ernest Riera. Il film sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Noir in Festival 2025: annunciati i vincitori della 35° edizione!

Nella sei giorni milanese il Noir in Festival ha portato nel capoluogo meneghino oltre 40 ospiti, 20 proiezioni in anteprima tra i due concorsi, gli eventi speciali e le proiezioni fuori concorso, 20 incontri letterari, tra cui le presentazioni dei romanzi finalisti per il Premio Scerbanenco, 2 appuntamenti dedicati a podcast, 3 dedicati al fumetto, 1 masterclass su musical e film noir, 1 incontro con i registi del Premio Caligari presso l’università IULM.