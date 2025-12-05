HomeCinema News2025

Noir in Festival 2025: Ben – Rabbia Animale film di chiusura

Di Chiara Guida

-

Ben - Rabbia Animale

Volge al termine sabato 6 dicembre la 35ma edizione del Noir in Festival, che regala al pubblico del festival una chiusura adrenalica con l’anteprima del nuovo film di Johannes Roberts, Ben – Rabbia Animale (Primate). Noto per il suo lavoro nel genere, regista di titoli campioni d’incasso tra cui 24 metri The strangers, Johannes Roberts firma un horror inquietante che trascinerà lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà sempre più reale e la sopravvivenza sarà l’unica via d’uscita (ore 21.00, Cineteca Milano Arlecchino). Ben – Rabbia Animale è una produzione Paramount Pictures, in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, prodotto da Walter Hamada, John Hodges e Bradley Pilz, scritto da Johannes Roberts & Ernest Riera. Il film sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Noir in Festival 2025: annunciati i vincitori della 35° edizione!

Nella sei giorni milanese il Noir in Festival ha portato nel capoluogo meneghino oltre 40 ospiti, 20 proiezioni in anteprima tra i due concorsi, gli eventi speciali e le proiezioni fuori concorso, 20 incontri letterari, tra cui le presentazioni dei romanzi finalisti per il Premio Scerbanenco, 2 appuntamenti dedicati a podcast, 3 dedicati al fumetto, 1 masterclass su musical e film noir, 1 incontro con i registi del Premio Caligari presso l’università IULM.

ALTRE STORIE

