The Conjuring: Il Rito Finale ha superato I Peccatori diventando il film horror con il maggior incasso del 2025

All’inizio di quest’anno, I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler è stato accolto con grande successo dalla critica e dal pubblico. Il film horror vede Michael B. Jordan nei panni dei gemelli Elijah “Smoke” Moore ed Elias “Stack” Moore, due veterani che trasformano una vecchia segheria in un locale dove divertirsi. Le cose prendono una piega inaspettata per i fratelli quando arriva il vampiro irlandese Remmick (Jack O’Connell).

Il resto del cast di I Peccatori (Sinners) include Miles Caton, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku e Delroy Lindo. Il film ha riscosso un successo travolgente con un punteggio della critica del 97% e un punteggio del pubblico del 96% su Rotten Tomatoes. Allo stesso modo, ha ottenuto buoni risultati dal punto di vista finanziario, incassando 366,7 milioni di dollari in tutto il mondo. I Peccatori (Sinners) è stato così popolare e ben accolto che ha persino ricevuto alcune candidature agli Oscar.

Al momento della conclusione della sua programmazione nelle sale, I Peccatori (Sinners) era il film horror di maggior incasso del 2025. Tuttavia, un nuovo contendente lo ha superato al botteghino.

Un altro film horror ha strappato a Sinners il titolo di film horror di maggior incasso del 2025

Uscito il 3 settembre 2025, The Conjuring: Il Rito Finale è stato un vero e proprio fenomeno al botteghino, diventando il film di maggior incasso della serie. Tuttavia, la sua accoglienza è stata più contrastante rispetto a quella di Sinners. Il punteggio del pubblico è stato un rispettabile 78%, mentre quello della critica è stato più basso, pari al 59%.

Con Patrick Wilson e Vera Farmiga, il film ha incassato 84 milioni di dollari sul mercato interno, a fronte di un budget di 55 milioni, ottenendo un successo finanziario immediato. Ora, al 21 settembre, ha raggiunto circa 400 milioni di dollari in tutto il mondo.

In questo modo, ha superato I Peccatori (Sinners), ma analizzando i rispettivi incassi al botteghino emergono alcuni dettagli interessanti. I Peccatori (Sinners) ha incassato il 76% (278,6 milioni di dollari) del suo box office solo sul mercato interno. In confronto, Il Rito Finale ha incassato il 37,8% (151,2 milioni di dollari) sul mercato interno e il 62,2% (248,8 milioni di dollari) in tutto il mondo, il che significa che il suo appeal globale sta aumentando i suoi numeri.