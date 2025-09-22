The Walking Dead finalmente fa riferimento per la prima volta al fratello di Rick Grimes

Negli ultimi 15 anni, Rick Grimes è stato il sopravvissuto più importante nell’universo televisivo di The Walking Dead, ma il membro della sua famiglia che era stato dimenticato non era mai stato menzionato fino all’arrivo di Daryl Dixon. Presentato nel primissimo episodio, l’influenza di Rick si è fatta sentire immediatamente, con il suo personaggio accattivante che è cresciuto e si è sviluppato nel corso delle stagioni successive.

Da padre amorevole felice di ricongiungersi con la sua famiglia a leader vendicativo disposto a tutto pur di proteggere il suo gruppo, Rick ha subito un cambiamento significativo nel corso della serie, affermandosi come un’icona televisiva. Purtroppo, Andrew Lincoln ha lasciato The Walking Dead nella stagione 9, ma alla fine ha ripreso il suo ruolo nel finale della serie prima di tornare definitivamente in The Ones Who Live.

Qui, Lincoln ha offerto alcune delle sue migliori interpretazioni in TWD nei panni di Rick Grimes, e sembrava che avessimo imparato quasi tutto quello che c’era da sapere sul personaggio. Tuttavia, Daryl Dixon nella terza stagione ha appena fatto riferimento a suo fratello della serie a fumetti, confermando che Jeffrey esiste nell’universo televisivo, nonostante il protagonista non lo abbia mai menzionato durante il suo viaggio in Walking Dead.

Carol menziona indirettamente Jeffrey Grimes durante la terza stagione di Daryl Dixon, episodio 3

Mentre i fedeli fan dei fumetti potrebbero aver perso la speranza che l’adattamento televisivo di The Walking Dead menzionasse mai Jeffrey Grimes, la terza stagione di Daryl Dixon ha finalmente riconosciuto la sua esistenza. Sorprendentemente, però, non è stato Rick a menzionare suo fratello; invece, Carol ha indirettamente tirato in ballo il membro dimenticato della famiglia Grimes durante una conversazione con Antonio in “El Sacrificio”.

Con la ferita alla spalla di Carol, riportata nella premiere, non ancora completamente guarita, Antonio si offre di cambiarle la fasciatura poiché sta sanguinando di nuovo, e questo porta i due a chiacchierare e a conoscersi meglio. Essendo spagnolo, Antonio alla fine menziona Barcellona, e Carol risponde: “Barcellona? Ho un amico il cui fratello viveva lì, prima”.

Dato che Jeffrey era in Spagna durante l’apocalisse nella sua unica apparizione nel fumetto, sembra certo che Carol si riferisse a lui. Anche se non abbiamo mai sentito Rick menzionarlo, è chiaro che a un certo punto deve aver parlato al gruppo di suo fratello, motivo per cui Carol ha detto di conoscere qualcuno in Spagna.

Inoltre, non ha molto senso che altri sopravvissuti abbiano familiari a Barcellona, dato che la serie non ha mai indicato che qualcun altro abbia legami con la città europea. Pertanto, il riferimento a Jeffrey Grimes nella stagione 3 di Daryl Dixon rappresenta una ricompensa tanto attesa per i fan che hanno atteso con impazienza l’introduzione del personaggio per quasi un decennio.

Jeffrey Grimes è ancora vivo nell’universo televisivo di The Walking Dead?

Purtroppo, Jeffrey subisce una tragica fine nel materiale originale, poiché viene morso da un vagante mentre è in viaggio verso gli Stati Uniti, ma non è chiaro se il suo omologo televisivo condivida lo stesso destino. Sebbene abbiamo avuto il nostro primo accenno al personaggio, c’è ben poco che indichi se sia vivo o morto, a parte la singola battuta di Carol.

Il suo tono è relativamente cupo e il fatto che abbia usato il verbo “viveva” invece di “vive” potrebbe suggerire che Jeffrey sia già morto nell’universo televisivo. Detto questo, se si trovava in Spagna quando è scoppiata l’epidemia, è difficile immaginare che la notizia della sua morte sia arrivata negli Stati Uniti, il che significa che Rick probabilmente non sa cosa sia successo a suo fratello.

Ciò significa che il destino di Jeffrey è ancora completamente incerto e, a meno che non venga introdotto in qualche modo, sia come personaggio vivente che attraverso un flashback, probabilmente rimarrà tale. Tuttavia, ora che The Walking Dead ha ufficialmente smesso di ignorare il fratello di Rick, c’è una piccola possibilità che compaia in futuro.

Il momento potrebbe sembrare strano, dato che non è chiaro se Andrew Lincoln tornerà mai più nei panni di Rick, ma con Daryl Dixon che menziona Jeffrey per la prima volta nei 15 anni di storia dell’universo televisivo, i fan possono essere ottimisti sul fatto che sia ancora vivo da qualche parte, e potremmo persino vederlo a un certo punto durante lo spin-off di Daryl.

Vedremo mai Jeffrey Grimes apparire sullo schermo?

Ora che Jeffrey fa ufficialmente parte del canone della serie TV The Walking Dead, la vera domanda è se lo vedremo apparire sullo schermo o meno. L’idea che il fratello di Rick interagisca con alcuni dei sopravvissuti più iconici della serie è sicuramente allettante, ed è difficile non entusiasmarsi all’idea, ma non è del tutto realistica.

Il suo ruolo nei fumetti era minuscolo, con il personaggio che appariva in un numero unico intitolato The Walking Dead: The Alien. Sebbene sia canonico per l’universo dei fumetti, The Alien non è affatto fondamentale per la storia complessiva, il che suggerisce che nemmeno Jeffrey lo sia, nonostante sia imparentato con il protagonista principale.

Inoltre, anche se sarebbe bello vedere Rick Grimes ricongiungersi con Jeffrey, i suoi incontri con Daryl, Negan, Morgan e molti altri personaggi sembrano molto più importanti. Di conseguenza, inserire Jeffrey nella narrazione ora e trasformarlo in un sopravvissuto chiave non solo sembra troppo tardi, ma non è nemmeno la storia di cui Rick ha bisogno se dovesse tornare.

Tuttavia, nonostante sembri improbabile, il fatto che Daryl Dixon si trovi in Spagna rende possibile il debutto sullo schermo di Jeffrey. Per lo meno, dà a The Walking Dead la possibilità di spiegare cosa gli è successo, e il fatto che Daryl apprenda questa informazione e la riporti a Rick renderebbe il loro tanto atteso ricongiungimento ancora più emozionante.

Nel complesso, l’apparizione di Jeffrey Grimes potrebbe ancora essere possibile nonostante il lungo tempo che il franchise ha atteso, ma sembra più probabile che il riferimento fosse più per placare i fan, piuttosto che l’inizio di una trama importante.