Knives Out 4: Rian Johnson aggiorna sullo stato del prossimo capitolo

Rian Johnson ha fornito un aggiornamento sincero e piuttosto deludente sulla possibilità di un Knives Out 4, in vista dell’uscita di Wake Up Dead Man – Knives Out. Dal suo debutto nel 2019, quello di Knives Out è diventato uno dei franchise originali di maggior successo del cinema moderno, con Daniel Craig protagonista della serie poliziesca nei panni del detective Benoit Blanc.

Parlando ora con The Hollywood Reporter al BFI London Film Festival, Johnson ha rivelato che Knives Out 4 non è ancora in fase di sviluppo. Il regista ha ammesso di non avere idea di quale potrebbe essere il prossimo capitolo della serie gialla. Tuttavia, ha affermato di preferire partire da zero con le idee. “Non ho nessuna idea. Se ne avete qualcuna, la accetto volentieri. Penso che sia meglio svuotare completamente il pozzo e poi ricominciare da zero per il prossimo”, sono le esatte parole del regista.

Il regista ha poi elogiato Craig, suo collaboratore di lunga data e protagonista della serie, affermando che finché entrambi si divertiranno a realizzare i film e il pubblico si divertirà a guardarli, la serie continuerà. “Finché Daniel e io ci divertiamo a farlo, e lui vuole farlo, finché al pubblico piacciono, e anche finché possiamo continuare a sfidare noi stessi e a inventare qualcosa di veramente nuovo. Al momento siamo sulla stessa lunghezza d’onda, sembra che stiamo solo dando il via a un altro progetto“, ha concluso.

La trama e il cast di Wake Up Dead Man – Knives Out

La sinossi completa riporta infatti: “Benoit Blanc (Daniel Craig) torna per il suo caso più pericoloso nel terzo e più oscuro capitolo dell’opera gialla di Rian Johnson. Quando il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor) viene mandato ad assistere il carismatico e provocatorio monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), è chiaro che non tutto va bene nella chiesa.

Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la devota Martha Delacroix (Glenn Close), il circospetto giardiniere Samson Holt (Thomas Haden Church), l’avvocatessa Vera Draven (Kerry Washington), l’aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico di paese Nat Sharp (Jeremy Renner), l’autore di best seller Lee Ross (Andrew Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la città, la mancanza di un sospettato evidente spinge il capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il famoso detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica”.

Netflix ha anche condiviso un poster teaser del giallo, con Blanc e il resto del cast che circondano una tomba (lo si può vedere qui). Il primo trailer di Wake Up Dead Man – Knives Out ha dato al pubblico un assaggio del nuovo caso emozionante e oscuro di Blanc, suggerendo un’atmosfera gotica. La chiesa e il cimitero saranno i luoghi chiave del film, che presenta personaggi affascinanti.

Dal medico di paese interpretato da Renner al giovane prete interpretato da O’Connor e all’autrice di best seller interpretata da Scott, il terzo capitolo sembra essere il perfetto incontro tra il giallo e il dramma di una piccola città.

L’uscita limitata nelle sale e la prima al festival cinematografico significano anche che Wake Up Dead Man – Knives Out potrà essere candidato alla 98ª edizione degli Academy Awards, dove i precedenti due sono entrambi stati nominati per la Miglior sceneggiatura originale. D’altra parte, i fan che hanno atteso con impazienza il film potranno vederlo a novembre, quasi un mese prima della sua prima ufficiale su Netflix.