Volge al termine la 14ma edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione dell’industria cinematografica promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dalComune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi.

La quattro giorni riccionese si conclude venerdì 4 luglio con una mattinata ricchissima con le ultime convention della società di distribuzione che presenteranno alla platea il prodotto cinematografico dei prossimi mesi. Si parte con PiperFilm (ore 9.45), che porterà sul palco della sala Concordia Lillo Petrolo, Naska e Maurizio Lastrico per Tutta colpa del rock di Andrea Jublin, Claudio Amendola per Fuori la verità di Davide Minnella e Edoardo Leo per Per te di Alessandro Aronadio. A seguire le presentazioni dei listini di Movies Inspired (ore 10.45) e Europictures (ore 11.15), e a chiudere ufficialmente i lavori la convention Warner Bros. (ore 11.30).

Ultimi appuntamenti anche per i giovani appassionati e appassionate di cinema che nella settimana hanno frequentato CinéCamp con il laboratorio di set cinematografico a cura di Almost Famous Produzione, e l’ultimo degli appuntamenti Meet the Star alla presenza di Roberto Proia, sceneggiatore del film Il ragazzo dai pantaloni rosa.