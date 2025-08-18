La nuova serie Netflix del creatore di Peaky Blinders svelata nelle prime immagini

È in lavorazione una nuova serie dal creatore di Peaky Blinders, che sembra essere un eccellente seguito di Succession. Steven Knight è uno sceneggiatore cinematografico e televisivo che ha lavorato a progetti come Eastern Promises e Locke, e che è pronto a scrivere il prossimo film di James Bond. Peaky Blinders rimane ancora il fiore all’occhiello della sua carriera.

Il prossimo progetto di Steven Knight si intitola House of Guinness e sarà trasmesso in anteprima su Netflix il 25 settembre 2025. La serie sarà ambientata nella Dublino e nella New York del XIX secolo e ruoterà attorno alla famiglia Guinness dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, che ereditò il birrificio Guinness e divenne l’uomo più ricco d’Irlanda.

La trama della serie descrive che seguirà “l’impatto di vasta portata della sua volontà sul destino dei suoi quattro figli adulti Arthur, Edward, Anne e Ben”, creando evidentemente un dramma familiare simile a Succession.

I quattro membri principali del cast sono Anthony Boyle (Masters of the Air) nel ruolo di Arthur Guinness, Louis Partridge (Enola Holmes) nel ruolo di Edward Guinness, Emily Fairn (Saturday Night) nel ruolo di Anne Plunket e Fionn O’Shea (Normal People) nel ruolo di Benjamin Guinness.

Cosa significa la rivelazione di The House Of Guinness

Da grande appassionato di Peaky Blinders, Succession e avendo visitato la fabbrica della Guinness, non posso fare a meno di provare un certo entusiasmo personale per questo titolo. Steven Knight ha avuto una carriera piuttosto altalenante, ma sono sicuramente disposto a dargli una possibilità grazie al cast e alla trama.

Non conosco bene tutti i membri del cast, ma alcuni nomi di spicco sono James Norton, Fionn O’Shea e Michael McElhatton. Non vedo l’ora di farmi sorprendere dagli altri e di avere questo titolo per ingannare l’attesa fino all’uscita del film Peaky Blinders il prossimo anno.