Ironheart: tutte le conseguenze che la serie può avere sul MCU

Il piano originale dei Marvel Studios era che Ezekiel venisse menzionato in Captain America: Brave New World come colui che aveva fornito alla Serpent Society i suoi potenziamenti cibernetici. Tra questo e Armor Wars (progetto scartato), sembra che l’intenzione fosse quella di renderlo completamente cattivo.

La serie si conclude con lei che aiuta Ezekiel a sfuggire all’influenza di The Hood, ma lui è ancora arrabbiato e suggerisce che la loro storia è tutt’altro che finita. Una rivincita potrebbe essere in programma, a meno che, ovviamente, il figlio di Iron Monger non decida di usare i suoi poteri per il bene.

Dopo il suo scontro con Hood ( e un incontro fatale con Mefisto ), Riri viene mostrata mentre ricerca freneticamente la magia, scrivendola in un modo che non si discosta troppo da un’equazione scientifica. La versione a fumetti di Mister Fantastic ha elogiato i legami tra scienza e magia, ed è logico che l’adolescente abbia trovato un filo conduttore tra le due discipline.

Zelma è un personaggio fantastico e dovrebbe essere preso in considerazione per i Giovani Vendicatori (Campioni?). Tuttavia, lo spazio narrativo è limitato, quindi, a seconda di quanto sia importante per i Marvel Studios riprendere la trama di questi due personaggi, potremmo dover aspettare un po’.

Si tratta di un abbinamento intrigante, e scommettiamo che i Marvel Studios avevano inizialmente pianificato di espandere nella serie TV Strange Academy , che era in lavorazione. Ora, però, questo è un filo conduttore della trama in sospeso e che potrebbe rimanere irrisolto per il prossimo futuro.

Nella scena post-credits di Ironheart, Parker Robbins, non più The Hood dopo essere stato sconfitto da Riri, visita il negozio di Zelma Stanton. A quanto pare, vuole che lei lo metta in contatto con Wong, lo Stregone Supremo, probabilmente nel tentativo di riconquistare la sua anima da Mefisto.

Avere Mefisto nel MCU è un’enorme opportunità e apre le porte a innumerevoli progetti per Cohen. Potrebbe scontrarsi con Thor, stringere un patto con Spider-Man, dare una mano al Dottor Destino quando combatterà contro gli Avengers e dovrebbe quasi certamente essere il villain principale nel presunto film di Midnight Sons . Il futuro è comunque molto luminoso per questo grande cattivo.

Quindi, stringere un patto con il diavolo non è una mossa intelligente, ed è fortemente insinuato che quando Mefisto dice di volere qualcosa di cui non sentirà la mancanza in cambio del suo aiuto, si riferisca a un’anima. I fan di Ghost Rider sapranno cosa ha significato per Johnny Blaze, quindi non siamo sorpresi di vedere che Parker si trovi ad affrontare una sofferenza simile.

Nel finale di Ironheart , incontriamo il diavolo dell’MCU, Mefisto. Interpretato da Sacha Baron Cohen , il cattivo ha dato a Parker il suo Cappuccio per permettergli di ottenere ciò che desiderava. Tuttavia, la sua influenza lo ha reso sempre più demoniaco con il passare del tempo, con il Cappuccio che è diventato quasi una dipendenza che lo lascia nel dolore quando non può accedervi.

2 Morte e Resurrezione

Ci sono indizi dell’incommensurabile potenza di Mefisto quando si siede con Riri. Tuttavia, è solo quando riporta in vita Natalie (la vera Natalie, non N.A.T.A.L.I.E.) che capiamo di cosa è veramente capace.

In cambio dell’anima di Riri, ha resuscitato una ragazza uccisa in una sparatoria anni prima. Cosa gli impedisce di riportare in vita Iron Man o Zia May? Niente, a quanto pare, e questo sarà sicuramente un aspetto importante delle storie in cui alla fine entra in gioco.

Chiedete a qualsiasi appassionato di fumetti e vi dirà che la morte non significa nulla sulla pagina. Nel MCU, è rimasta per lo più immutata, ma introducendo qualcuno che può cambiare le cose, si apre la porta a una nuova strada narrativa per un franchise bisognoso di nuove idee.