Natalie Dormer si unisce al cast di Extraction di Netflix

Natalie Dormer (Hunger Games, Il Trono di Spade) è stata scelta per la nuova serie Netflix Extraction, al fianco di Omar Sy e Boyd Holbrook.

La serie è ambientata nell’omonimo franchise di film thriller d’azione, diretto dallo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo Glen Mazzara e prodotto da AGBO di Joe Russo e Anthony Russo.

Negli 8 episodi del thriller d’azione Extraction, un mercenario (Omar Sy) intraprende una pericolosa missione per salvare degli ostaggi in Libia. Intrappolato tra fazioni in guerra e spietati assassini, deve affrontare scelte di vita o di morte, affrontando profonde ferite emotive. Extraction esplora il trauma, il tradimento e i conflitti morali di personaggi spinti al limite.

In un ruolo fisso nella serie, Natalie Dormer interpreterà Clayton Wisper, il leader di un contractor militare privato, secondo quanto riportato da Deadline.

Extraction, la serie Netflix prende forma

Boyd Holbrook interpreterà il leader della squadra di Extraction, David Ibby, in un ruolo fisso nella serie, secondo quanto riferito a Deadline da fonti vicine alla produzione.

Questa è la seconda volta che Netflix estende un franchise cinematografico originale di successo a una serie TV. La trilogia cinematografica “Tutte le volte che ho scritto ti amo” ha dato vita a una serie comica di successo, “XO, Kitty“, recentemente rinnovata per una terza stagione. Al contrario, la piattaforma di streaming ha in programma un film di “Peaky Blinders” basato sulla popolare serie TV.

Il thriller d’azione del 2020 “Extraction”, diretto da Sam Hargrave, e che in Italia si intitola Tyler Rake, è basato sulla graphic novel “Ciudad” di Ande Parks. Chris Hemsworth interpreta un mercenario australiano delle operazioni segrete che accetta una missione per salvare il figlio rapito da un boss della droga indiano a Dhaka, in Bangladesh, ma la missione va a rotoli quando viene tradito.

Un sequel, “Extraction 2“, è uscito nel 2023, con il ritorno del cast principale. Il film riporta in scena il Rake di Hemsworth, incaricato di una nuova missione: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui sono detenuti. AGBO ha prodotto entrambi i film.

