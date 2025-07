Il Maestro: il poster del nuovo film di Andrea Di Stefano

In occasione di Cinè, Giornate di Cinema di Riccione è disponibile il teaser poster di Il Maestro, il nuovo film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia con Valentina Bellè e con Edwige Fenech.

Il film è prodotto da INDIANA PRODUCTION, INDIGO FILM e VISION DISTRIBUTION in collaborazione con MEMO FILMS, in collaborazione con SKY in collaborazione con PLAYTIME e uscirà nelle sale distribuito da VISION DISTRIBUTION.

La trama Il Maestro

Estate, fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative del padre, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis.

Per prepararlo al meglio, il padre si affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura un ottavo di finale al Foro Italico. Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.

Tra i due nasce un legame inatteso, profondo, irripetibile. Come certe estati, che arrivano una volta sola e non tornano più.