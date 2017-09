Addio a Len Wein, creatore di Wolverine

E’ morto all’eta 69 anni Len Wein, fumettista di fama mondiale, ha creato il personaggio di Wolverine per Marvel Comics e Swamp Thing per la DC Comics.

In qualità di redattore ha lavorato durante la sua carriera con Alan Moore e Dave Gibbons.

Ha iniziato a lavorare nel settore nel 1968, con il suo primo lavoro in Teen Titans #18 per la DC Comics. È passato a Marvel nel 1970 e ha iniziato a lavorare per Daredevil #71. Wein ha scritto per entrambe le case e lavorando soprattutto per Superman e The Flas .

Lavorando con Bernie Wrightson, ha creato Swamp Thing nel 1971 apparso nel numero The House of Secrets #92. Swamp Thing è diventato un personaggio duraturo nel corso degli anni ed è tutt’ora presente nell’universo della DC Comics.

Per la Marvel, lavorando con con artisti del calibro di John Romita Sr. e Herb Trimpe ha creare Wolverine apparso in The Incredible Hulk #180.