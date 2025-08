Spider-Man: Brand New Day, ecco Tom Holland con il nuovo costume!

Tom Holland svela il suo nuovo costume di Spider-Man: Brand New Day mentre si prepara a tornare nel Marvel Cinematic Universe! Appena 24 ore dopo che la Sony Pictures ha mostrato alcuni frammenti del prossimo costume di Holland per il film, lo studio ha ora condiviso un video che ce lo mostra nella sua interezza. Guarda allora il video completo di Holland qui sotto mentre rivela il costume completo per Spider-Man: Brand New Day:

Holland è qui ripreso su un set cinematografico mentre si gira verso la telecamera e chiede alle persone ai lati: “Siamo pronti?”, sorridendo alla telecamera e correndo via. Proprio come nel teaser di ieri del costume, la colonna sonora di Michael Giacchino della prima trilogia di Spider-Man dell’MCU accompagna l’annuncio. Uno dei desideri più grandi dei fan dell’MCU dopo il finale di Spider-Man: No Way Home era che il costume indossato da Peter durante l’ultima scena fosse utilizzato anche nel prossimo film, e sembra che questo desiderio sarà esaudito.

Tuttavia, sono stati apportati alcuni miglioramenti, in particolare la ragnatela in rilievo. Poiché in passato ci sono stati molti costumi di Spider-Man nei film, quello di ora sembra essere il più fedele al fumetto che Holland abbia indossato fino ad oggi nell’MCU. Ora che Peter non ha più a disposizione le risorse degli Avengers o di Tony Stark, Spider-Man: Brand New Day si orienta dunque maggiormente verso un approccio tradizionale al costume da supereroe.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.