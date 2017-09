Aquaman: Nicole Kidman sulla sua Regina Atlanna

Ospite al Festival di Toronto per promuovere The Killing of a Sacred Deer, Nicole Kidman ha anche commentato la sua presenza in Aquaman, film di James Wan e appartenente al DCEU della Warner Bros.

Nel film, la Kidman interpreta Atlanna, madre di Aquaman/Arthur Curry e Regina di Atlantide. Nella sua descrizione del personaggio non c’è però spazio per la classica iconografia della sirena.

“Non sono una sirena e non ho la coda, sono una regina.” ha dichiarato Nicole a THR. Nella stessa dichiarazione, l’attrice fa anche riferimento ad alcune sequenza con del sangue, il che potrebbe voler dire che anche Atlanna sarà coinvolta in scene di battaglia.

Prima di apparire come assoluto protagonista in Aquaman, il personaggio di Jason Momoa sarà trai protagonisti di Justice League, diretto da Zack Snyder, al fianco di Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (Flash) e Ray Fisher (Cyborg). Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto quest’anno, in un cameo di Batman v Superman Dawn of Justice.

Aquaman sarà diretto da James Wan (Insidious, L’evocazione The Conjuring, Fast and Furious 7) e vedrà protagonista Jason Momoa (Game of Thrones). Con lui ci sarà Amber Heard (Magic Mike XXL, The Danish Girl) nei panni di Mera. Al cast si aggiungono Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Ludi Lin e Willem Dafoe. Il cinecomic arriverà al cinema il 21 Dicembre 2018.

Sinossi

Aquaman è il re dei Sette Mari. Questo sovrano riluttante di Atlantide, bloccato tra il mondo della superficie, costantemente violento contro la vita nel mare e gli Atlantidei che sono in procinto di rivoltarsi, deve occuparsi di proteggere il mondo intero.