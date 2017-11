Alexander Skarsgard protagonista de La tamburina

Alexander Skarsgard (Melancholia, The legend of Tarzan) è protagonista della serie La tamburina, tratta dal romanzo edito nel 1983 di John Le Carré.

Protagonista femminile è Florence Pugh (Lady Macbeth) che interpreta l’attrice Charlie che intreccia un forte legame con un affascinante straniero chiamato Becker (Skarsgard) mentre è in vacanza in Grecia nel 1970. Becker sembra interessato a lei ma nasconde un altro scopo:in realtà è un agente dell’intelligence Israeliana che la trascinerà in una situazione con un’alta posta in gioco e mettendo le sue doti recitative in una situazione di vita o di morte.

“Per interpretare un uomo enigmatico che nasconde i suoi veri sentimenti non potevo scegliere attore più adatto. Credo che Skarsgard abbia un grande potenziale e che questo si esprima al meglio ne La tamburina” dichiara il regista Park Chang Wook.

La serie è scritta da Amanda Coe e realizzata con la collaborazione di The Ink Factory BBC One e US Network AMC. Le riprese inizieranno il prossimo anno.

Skarsgard ha in progetto il film Mute diretto da Duncan Jones e The Aftermath.

Fonte:Empire