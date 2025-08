La casa di The Conjuring e la bambola Annabelle hanno un nuovo proprietario

La famigerata bambola Annabelle e la casa della famiglia Warren, ritratte in The Conjuring, hanno un nuovo proprietario. Il film horror originale, che ha dato il via a un franchise tuttora in corso, esplora vari casi paranormali che coinvolgono Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga).

Uno spin-off di Annabelle e altri episodi sono stati successivamente pubblicati, raccontando per lo più storie immaginarie, e la bambola Annabelle è da allora diventata una popolare figura horror. Nei film di The Conjuring viene anche evidenziato che Annabelle e molti altri oggetti infestati sono ospitati da Ed e Lorraine.

Il comico Matt Rife ha ora rivelato di aver acquistato la casa della famiglia Warren e il Museo dell’Occulto. Su Instagram, Rife ha spiegato che lui ed Elton Castee gestiranno legalmente Annabelle e tutti gli oggetti spettrali “per almeno i prossimi 5 anni“.

Rife ha dichiarato di apprezzare l’universo di The Conjuring e ha elogiato i Warren prima di condividere le sue idee per la proprietà, tra cui la possibilità di pernottare ed esplorare il museo. Il suo post presenta anche una foto di lui e Castee con Annabelle.