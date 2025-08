Pomeriggi di Solitudine: il trailer del film di Albert Serra

È disponibile da oggi il trailer di Pomeriggi di Solitudine (titolo originale Tardes de soledad), il nuovo film diretto da Albert Serra, che uscirà nelle sale italiane come evento speciale solo nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2025.

Presentato in anteprima al San Sebastián International Film Festival, Pomeriggi di solitudine ha vinto il premio come Miglior Film. La pellicola è inoltre stata designata Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI. Pomeriggi di solitudine sarà distribuito in Italia da Movies Inspired.

Cosa sappiamo di Pomeriggi di Solitudine

Titolo originale: Tardes de soledad

Tardes de soledad Regia: Albert Serra

Con: Roberto Domínguez, Francisco Manuel Durán

Nazione: Spagna, Francia, Portogallo

Durata: 105 min

Data d’uscita: 8-9-10 settembre 2025

La trama di Pomeriggi di Solitudine

Andrés Roca Rey è una stella della corrida in attività. Il film è un suo ritratto che ci permette di riflettere sull’esperienza intima del torero che si assume il rischio di affrontare il toro come un dovere personale, per rispetto della tradizione e come una sfida estetica. Da questa sfida scaturisce una forma di bellezza effimera attraverso il confronto materiale e violento tra la razionalità umana e la brutalità dell’animale selvaggio.