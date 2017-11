Glass: Samuel L. Jackson ha terminato le riprese

Ad una settimana al termine delle riprese è giunto il momento per Samuel L. Jackson di abbandonare il set di Glass, terza ed ultima parte della trilogia firmata da M. Night Shyamalan iniziata nel 2000 con Unbreakble e proseguita con Split. Ad annunciare la fine dei lavori per Samuel L. Jackson è stato lo stesso Shyamalan attraverso il proprio profilo Twitter.

1 week left of shooting #Glass. Yesterday was @SamuelLJackson last shot. Had to fight back tears. These are more than movies to me.

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 18 novembre 2017