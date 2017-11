Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Andy Serkis rivela nuovi dettagli su Snoke

Andy Serkis, al momento al cinema con il suo primo film da regista, Ogni tuo respiro, ha rilasciato una breve dichiarazione su Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui tornerà nei panni in computer grafica del Lord Supremo Snoke.

“Il fatto, in merito a Snoke, è che lui è estremamente potente con la Forza, con il lato oscuro della forza. Terribilmente potente. Ma è anche molto vulnerabile, un personaggio profondamente ferito – ha spiegato Serkis – Ha sofferto molto, e continua a soffrire per le sue ferite. Il modo in cui la sua cattiveria esce fuori è una reazione a tutto questo. Il suo odio per la Resistenza è alimentato da quello che è accaduto a lui personalmente.”

Abbiamo quindi un nuovo elemento, ovvero il fatto che il Lord Supremo è stato ferito, fisicamente, da un’azione della Resistenza e che questo gli porta particolare sofferenza e odio, sentimenti che fioriscono copiosamente nel Lato Oscuro della Forza. La sua fedeltà a questa parte potrebbe essere stata una reazione al comportamento della Resistenza stessa?

Sappiamo che l’Episodio VIII non darà tutte le risposte in merito a Snoke, per cui ci dobbiamo aspettare che queste domande possano essere soddisfatte nell’Episodio IX.

Inoltre, Serkis ha continuato commentando la tensione che c’è tra Snoke stesso e Kylo Ren: “Il suo allenamento di Kylo Ren non sta cedendo nei punti in cui lui vorrebbe. Per cui la sua rabbia verso Kylo stesso è intensificata, perché non può sopportare la debolezza negli altri. Parte della sua manipolazione lo sta conducendo dalla parte di Hux, mettendoli l’uno contro l’altro.”