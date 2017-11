Channing Tatum: doppiatore in Smallfoot

Channing Tatum doppierà lo Yeti Migo nel nuovo film d’animazione Smallfoot. James Corden doppierà Percy, l’umano. Tra gli altri doppiatori troviamo Zendaya, Gina Rodriguez e Danny DeVito.

Il film d’animazione ribalta il concetto della leggenda dei Bigfoot, facendo incontrare a un giovane Yeti qualcosa di cui ignorava l’esistenza: un umano. Questo renderà famoso il giovane Yeti e gli darà una chance con la ragazza dei suoi sogni. La comunità Yeti sarà scossa da questo nuovo personaggio proveniente da un mondo a loro sconosciuto in una storia su amicizia, coraggio e gioia della scoperta.

Il film è diretto da Karey Kirkpatrick nomitato agli Emmy per Over the Edge, Galline in fuga e James e la pesca gigante, prodotto da Bonne Radford, Glenn Ficarra, e John Requa. Produttori esecutivi sono Nicholas Staller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Sergio Pablos e Kirkpatrick.

Il film uscirà nelle sale il 28 Settembre 2018

Fonte: Comingsoon

Di seguito il trailer: