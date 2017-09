X-Men: Dark Phoenix sarà molto diverso per Bestia

Presente al TIFF, per presentare al pubblico The Current War con Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult ha anticipato quello che sarà il destino di Bestia / Hank McCoy in X-Men: Dark Phoenix.

L’attore ha spiegato a ET Canada che gli restano ancora quattro settimane di riprese a Montreal aggiungendo: “Si tratta di una cosa molto diversa per Bestia questa volta, e questo fa parte dell’appeal di questo film, per me. Simon Kinberg, che ha scritto e diretto questa volta, ha avuto grandi idee per dove vuole che il personaggio vada, quindi è eccitante.”

X-Men: Dark Phoenix, Famke Janssen ha finito con il franchise

X-Men: Dark Phoenix è diretto da Simon Kinberg e vede nel cast Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, James McAvoy, Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan e Kodi Smit-McPhee. Si unisce al cast anche Will Traval.

La saga della Fenice Nera è stata male accennata in X-Men: Conflitto Finale, tanto che gli eventi raccontati in X-Men: Giorni di un Futuro Passato hanno completamente cancellato, grazie al viaggio nel tempo, gli effetti di quel film sulla saga, contribuendo però a pasticciarne la continuity.

Il film sarà ambientato nel 1991 e seguirà gli eventi di X-Men: Apocalypse.