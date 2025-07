Taika Waititi alla regia di un film sul Giudice Dredd

Taika Waititi, il regista premio Oscar di Jojo Rabbit e di due dei film di Thor, ha già in mente il suo prossimo progetto. Come confermato da Variety, dirigerà, un nuovo adattamento di Giudice Dredd, il celebre personaggio dei fumetti britannici. Drew Pearce, noto per The Fall Guy e Mission: Impossible – Rogue Nation, adatterà la sceneggiatura. Il progetto non ha però ancora uno studio associato e sta cercando acquirenti a Hollywood.

Per Waititi questo va dunque aggiungersi ad una ricca agenda di impegni. Reduce dalla recente commedia sportiva Chi segna vince, il regista è attualmente impegnato nell’adattamento del romanzo “Klara e il Sole” in un lungometraggio con Jenna Ortega e Amy Adams per la Sony Pictures. Si sta poi occupando di sviluppare un proprio progetto legato alla saga di Star Wars, sul quale al momento non vi sono però informazioni. Avrebbe dovuto realizzare anche un live action di Akira, ma il progetto è stato accantonato e, a questo punto, sostituito dal Giudice Dredd.

Chi è Giudice Dredd?

Creato negli anni ’70 dallo scrittore John Wagner e dall’artista Carlos Ezquerra, Giudice Dredd è un ufficiale di polizia e magistrato nella metropoli distopica di Mega-City One. Spesso satira della cultura americana e britannica, il personaggio ha occhi bionici ed è autorizzato a fungere da giudice, giuria e boia allo stesso tempo in una società fascista. È apparso per la prima volta sulle pagine dell’antologia settimanale britannica “2000 AD”.

Il personaggio ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1995 nel film ad alto budget “Dredd – La legge sono io”, con Sylvester Stallone. Il personaggio è poi apparso di nuovo nel 2012 nel reboot con Karl Urban, “Dredd – Il giudice dell’apocalisse”, che ha però avuto scarso successo al botteghino nonostante le recensioni positive. È apparso anche in diversi adattamenti di videogiochi. Non resta ora che attendere maggiori informazioni sul progetto di Taika Waititi per scoprire che forma e tono avrà rispetto alle precedenti versioni.