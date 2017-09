Superman Lives, Nicolas Cage: “Anche se non lo avete mai visto, è quello Superman”

Superman Lives, progettato da Tim Burton, con Nicolas Cage nei panni dell’uomo d’acciaio, è entrato nella storia dei migliori film mai realizzati per i tanti fan del regista che per primo ha portato sul grande schermo l’altra icona DC Comics, Batman.

Durante la promozione del suo ultimo film, Mom and Dad, diretto dal regista Brian Taylor, che lo aveva già diretto in Ghost Rider: spirito di vendetta, l’attore premio Oscar è tornato sul progetto, raccontando a EW che il suo Superman sarebbe stato il più potente che i fan potessero immaginare.

Ecco cosa ha dichiarato Cage: “Vorrei dire che il film che avremmo potuto fare io e Tim, nella vostra immaginazione, sarebbe stato il più potente di ogni altro film su Superman. Non ho nemmeno fatto il film ma tutti sappiamo cosa sarebbe stato Superman Lives nella vostra immaginazione. Quello è il Superman. Quello è il film. Anche se non lo avete mai visto, è quello Superman.”

Superman Lives: Nicolas Cage in uno screentest per il film mai realizzato

Dopo il progetto, che ha riscosso un successo incredibile, di Batman, Tim Burton era lanciato verso la produzione di quest’altro film che però non ha mai visto la luce, passando poi la palla a Bryan Singer che solo molti anni dopo ha riportato sul grande schermo il primo Superman che non avesse il volto di Christopher Reeves.

L’uomo d’acciaio “in carica” per adesso è Henry Cavill, che ha interpretato il personaggio nel film standalone di Zack Snyder e in Batman v Superman: Dawn of Justice. Lo aspettiamo adesso in Justice League.