The Punisher: le foto dal set svelano il primo sguardo al brizzolato Frank Castle di Jon Bernthal

Just Jared ha condiviso ancora più foto dal set della prossima The Punisher Special Presentation dei Marvel Studios, offrendo un primo sguardo al ritorno del Frank Castle di Jon Bernthal, con un aspetto notevolmente diverso e molto più brizzolato rispetto all’ultima volta che lo abbiamo visto.

L’ultima volta che abbiamo visto Frank Castle, era evaso dalla prigione improvvisata di Kingpin (Vincent D’Onofrio) ed era presumibilmente in fuga in seguito all’attuazione del mandato Anti-Vigilante di Fisk. Mentre le voci suggeriscono una sua possibile apparizione nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, recentemente conclusa, in arrivo a marzo 2026, nulla è stato confermato ufficialmente, quindi ci sono buone probabilità che la prossima presentazione speciale possa essere quella in cui lo ritroveremo – e una cosa è chiara: il tempo non è stato clemente con il buon vecchio Frank.

Le ultime foto mostrano Bernthal con una lunga barba, un po’ malconcio, e apparentemente in basso profilo. Sebbene stia probabilmente sorvegliando una posizione sospetta, solleva anche la questione se la presentazione speciale possa sovrapporsi agli eventi della seconda stagione di Rinascita, dato che Castle sembra ancora in fuga.

Sono emerse foto dal set che hanno praticamente confermato che la principale antagonista della presentazione speciale è Isabella “Ma” Gnucci, una delle nemiche più formidabili di Castle nei fumetti. Dopo che lui ha ucciso i suoi tre figli e il fratello, Gnucci si è lanciata contro The Punisher con tutto il suo arsenale. Tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto quando Castle l’ha superata in astuzia e l’ha intrappolata con un orso polare, che ha proceduto a sbranarla, lasciandola senza arti. Sorprendentemente, la donna sopravvive allo scontro e continua la sua vendetta, ma Castle alla fine la rintraccia nella sua villa, la incendia e, in uno dei momenti più cupi e iconici della trama di “Bentornato, Frank”, la getta tra le fiamme, ponendo di fatto fine al suo regno.

L’attrice che interpreta il famigerato gangster rimane segreta, ma probabilmente scopriremo la sua identità nei prossimi giorni, mentre le riprese continuano a New York.

Dopo la sua apparizione in The Punisher Special Presentation, Jon Bernthal riprenderà il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton, dove reciterà al fianco di Tom Holland e – se le indiscrezioni sono fondate – i due faranno squadra per affrontare L’incredibile Hulk di Mark Ruffalo!

Guarda le nuove foto dal set al link incorporato qui sotto: