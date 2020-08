The New Mutants arriverà nelle sale americane domani 28 Agosto, ma a quanto pare il film non potrà contare sulla spinta della critica. Come riportato da IndieWire, infatti, parte della stampa d’oltreoceano si sarebbe rifiutata di partecipare all’anteprima del film organizzata dalla Disney a causa delle misure di sicurezza che, dal punto di vista dei giornalisti, non sarebbero state adeguate.

Come riportato dalla fonte, il film non è stato concesso alla stampa in maniera digitale, costringendo i giornalisti a recarsi necessariamente all’anteprima per poter visionare il film e recensirlo. AA Dowd, critico di AV Club, ha pubblicato un lungo saggio in cui ha indicato una serie di prove esibite dai maggiori esperti di salute americani a sostengo del boicottaggio dell’anteprima stampa di The New Mutants: “Gli esperti scientifici non hanno usato mezzi termini: ci sono ottime possibilità che tu possa ammalarti. E questo è un rischio che A.V. Club non si prenderà per recensire un film. Nessuno film”, ha scritto Dowd.

“Stiamo adottando la politica ufficiale di recensire solo i film che i nostri critici potranno guardare in totale sicurezza, che si tratti di una proiezione stampa con distanziamento sociale o di uno screener digitale”, ha continuato Dowd. “Questo vale per tutti i nostri critici, anche quelli disposti a correre il rischio per un incarico. Non siamo disposti a monetizzare quel rischio.”

Altre testate che si sono unite al coro sono, oltre ad AV Club e alla stessa IndieWire, anche il Boston Globe e il rinomato sito RogertEbert. L’editore di quest’ultimo, Brian Tallerico, ha spiegato via Twitter che “il sito non fornirà una recensione di The New Mutants perché non esiste un modo sicuro per scriverla.”

Tuttavia, nelle ultime ore è apparsa online la prima – e al momento unica – recensione di The New Mutants ad opera di The Hollywood Reporter, che ha quanto pare ha scelto di partecipare alla proiezione (o comunque, ha avuto modo di vedere il film). La recensione dell’autorevole rivista non è delle più entusiasmanti. In un estratto, si legge: “The New Mutants è un generico film di supereroi che si sforza di essere il più sincero possibile. Il film di Josh Boone è uno spin-off con vaghi riferimenti al franchise degli X-Men che tenta di stare in piedi da solo. Purtroppo, ci riesce raramente.”

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire. Diretto da Josh Boone e scritto da Boone e Knate Lee, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga.