Mentre è impegnato nella promozione del suo prossimo film, il regista Michael Bay durante un’intervista ha rivelato che gli piacerebbe girare un film di supereroi ma ha anche posto una condizione per lui imprescindibile.

“Non è che non sia interessato alla Marvel“, ha detto Bay a ComicBooK, facendo eco a delle dichiarazioni fatte precedentemente. “Come dice Ridley Scott, la cosa più complicata per un regista e la cosa più divertente allo stesso modo è costruire un mondo”. “Non sono il tipo da entrare in Star Wars di George Lucas e fare Star Wars 5. Non sono io. Non sono io quello che entrerà in Iron Man 7. Non sono quello che farà Batman 10. Voglio fare le mie cose. Mi piacerebbe fare una cosa da supereroe ma voglio farlo alle mie condizioni e creare il mio mondo“.

