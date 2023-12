- Pubblicità -

Prima di essere Catwoman in Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan, Anne Hathaway è stata quasi Black Cat (la Gatta Nera) in Spider-Man 4, in un quarto film mai realizzato del franchise di Sam Raimi, un ruolo che, a suo dire, l’avrebbe probabilmente tenuta lontana dal mondo della DC.

Durante una recente apparizione al podcast Happy Sad Confused, Anne Hathaway ha parlato dello scenario “e se” avesse interpretato Felicia Hardy/Black Cat in Spider-Man 4 di Sam Raimi. Secondo l’attrice, non sarebbe nemmeno stata presa in considerazione per un film di Batman se fosse successo.

“Se [‘Spider-Man 4’] fosse stato realizzato, non so se sarei stata considerata per [‘The Dark Knight Rises’]“, ha detto la Hathaway. “Forse [Christopher Nolan] avrebbe detto: ‘No, è occupata in un altro universo‘”.

La storia di Spider-Man 4 di Sam Raimi

Nel 2009, la Sony ha iniziato lo sviluppo del quarto film di Raimi sull’Uomo Ragno, con le star Tobey Maguire e Kristen Dunst che avrebbero dovuto riprendere i loro ruoli di Peter Parker e Mary Jane Watson. Anne Hathaway era stata scritturata per il ruolo della elicia Hardy/Black Cat, accanto a John Malkovich nel ruolo dell’Avvoltoio.

Secondo quanto riferito, Anne Hathaway non ha mai visto la sceneggiatura o un costume, poiché Raimi era insoddisfatto delle bozze scritte da James Vanderbilt, David Lindsay-Abaire e Gary Ross. Quando Raimi non ha potuto impegnarsi per la data di uscita del 2011, la Sony ha cancellato il sequel a favore del reboot del 2012 The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Con la sua agenda libera, Anne Hathaway ha accettato la parte di Selina Kyle/Catwoman nell’ultimo capitolo del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, uscito lo stesso anno.