Sydney Sweeney ha confermato finalmente l’identità del personaggio che interpreterà nel prossimo film di supereroi di Sony, Madame Web. Il lungometraggio è guidato da Dakota Johnson nel ruolo principale, e con lei il cast si arricchisce di star che porteranno sullo schermo i personaggi delle storie di Spider-Man. Mentre la maggior parte dei dettagli e l’elenco dei supereroi presenti nel film sono stati tenuti segreti, in un’intervista a Variety condotta prima dello sciopero SAG-AFTRA, Sydney Sweeney ha confermato che interpreterà Julia Carpenter alias Spider-Woman.



Quando ha scoperto di essere stata scelta per il ruolo, Sydney Sweeney è “andata direttamente in fumetteria e ho comprato tutti i fumetti che menzionavano il mio personaggio”, ha raccontato. Non c’è ancora alcun dettaglio sulla possibilità che il suo personaggio sarà già in azione con l’identità di Spider-Woman, o se sarà ancora soltanto Julia, ma quando le è stato chiesto se spera che il suo personaggio abbia un ruolo nell’universo cinematografico Marvel, ha risposto con un timido sì senza rivelare altro.

Creata da Jim Shooter e Mike Zeck, Julia Carpenter alias Spider-Woman è apparsa per la prima volta nel fumetto di Secret Wars #6. Ha poi continuato la sua storia, diventando la seconda Arachne e la seconda Madame Web. Sarà interessante vedere come il film riuscirà a equilibrare il personaggio in un cast corale. Sidney Sweeney è sicuro che Madame Web romperà la tendenza dei film SONY e sorprenderà il pubblico. Anticipa, “Penso che sia diverso da quello che la gente si aspetta che sia un film di supereroi”.

Madame Web di Sony è guidata da Dakota Johnson nei panni del personaggio titolare di Spider-Man. Insieme a Johnson ci sono Sydney Sweeney (Euphoria), Celeste O’Connor (Ghostbusters: Afterlife), Isabela Merced (Transformers: The Last Knight) ed Emma Roberts (American Horror Story), insieme al candidato al Golden Globe Tahar Rahim, Mike Epps (The Upshaws) e Adam Scott (Severance).

Madame Web è uno dei tanti film in via di sviluppo mentre lo studio costruisce il suo Sony Universe di personaggi Marvel. Sony, che controlla i diritti cinematografici di Spider-Man e altri personaggi correlati, ha già distribuito Venom (2018) e Venom: La furia di Carnage (2020) e il film con Jared Leto, Morbius, uscirà ad aprile. La Sony ha anche in cantiere Kraven il Cacciatore con la star Aaron Taylor-Johnson.

Madame Web è diretto da SJ Clarkson (Jessica Jones) da una sceneggiatura scritta dagli sceneggiatori di Morbius Matt Sazama e Burk Sharpless. Creata dallo scrittore Denny O’Neil e dall’artista John Romita Jr. nel 1980, Madame Web è una sensitiva cieca che è diventata una protagonista nel mondo di Spider-Man grazie ai suoi legami con “The Great Web”, un costrutto multiversale che lega insieme tutti i personaggi di “Spider” in tutto il multiverso. Nel cast di Madame Web sono stati confermati Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps, Zosia Mamet e Adam Scott.