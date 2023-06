- Pubblicità -

Il creatore di Star Wars George Lucas era davvero in anticipo sui tempi, poiché una recente scoperta scientifica conferma l’esistenza di un pianeta simile a Tatooine con soli gemelli. Per decenni, l’idea di pianeti in orbita attorno a soli gemelli è stata vista come qualcosa di fondamentalmente impossibile. Tuttavia, la storia è piena di idee ritenute impossibili fino a quando la scienza non ha dimostrato il contrario, e qualche volta capita che la storia dell’arte e della fantascienza abbia preceduto le scoperte scientifiche.

Il creatore di Star Wars ha finito per essere 37 anni avanti rispetto alla scienza quando ha creato Tatooine, un pianeta che non sembra più impossibile. Parlando con Space.com, l’autore Matthew Standing ha spiegato perché i pianeti con soli gemelli sembravano assurdi e come questa visione è stata cambiata dalle nuove scoperte.

“Inizialmente si pensava che i pianeti circumbinari non esistessero, dal momento che le stelle binarie agitano i dischi che formano i pianeti, creando un ambiente difficile per la formazione dei pianeti”, ha detto a Space.com l’autore principale dello studio Matthew Standing, astrofisico della Open University in Inghilterra. “Tutto è cambiato con la scoperta di Kepler-16b nel 2011 da parte del telescopio spaziale Kepler. Questa scoperta ha dimostrato che deve essere possibile la formazione di questi pianeti”.

Ciò alla fine ha portato alla recente scoperta di BEBOP-1c, “il secondo sistema planetario conosciuto in orbita attorno a stelle gemelle”, riaffermando che Lucas era in anticipo sui tempi quando ha creato Tatooine per il film originale di Star Wars.