24FRAME Future Film Fest dal 6 al 10 novembre a Bologna

Torna a Bologna, dal 6 al 10 novembre, il 24FRAME Future Film Fest, il primo e più importante appuntamento italiano dedicato alle molteplici sfumature del cinema d’animazione: dai film ai cortometraggi, dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale e aumentata e i filmati 360, dal gaming alla serialità, dall’indie al mainstream. Ospitato negli spazi di DumBO (distretto urbano multifunzionale alle porte del centro di Bologna), I’edizione 2024 si annuncia un’esperienza unica e internazionale, grazie ad una programmazione composta da opere in anteprima esclusiva arricchita dalla presenza di rilevanti ospiti del panorama dell’animazione mondiale.

Questa edizione si svolgerà con il sostegno della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Emilia-Romagna Film Commission, confermando l’intento di promozione della diffusione del linguaggio del cinema e dell’audiovisivo e lo sviluppo economico complessivo del medesimo ambito in un sostegno e una progettualità nuovamente triennale.

Prodotto da Rete Doc – il più grande network nazionale cooperativo di professionisti dell’industria culturale e creativa – con la direzione artistica di Giulietta Fara, il Festival arriverà poi a Modena dal 22 al 24 novembre con una ricca programmazione di eventi.

24FRAME Future Film Fest 2024, annunciate le date

Il 24FRAME Future Film Fest, giunto alla ventiquattresima edizione, si impegna da anni nel promuovere l’animazione presso tutti i pubblici e lavora per generare apprezzamento verso le diverse forme dell’arte dell’animazione, sensibilizzando gli spettatori sul valore di questo affascinante e complesso mondo che si muove tra reale e virtuale, tra digitale, stop motion e tanto altro ancora.

Sino al 30 luglio sono inoltre aperte le iscrizioni ai bandi dei quattro concorsi internazionali di questa edizione; seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale è infatti possibile iscrivere le proprie opere d’animazione e/o con effetti visivi ad una delle categorie: lungometraggi, cortometraggi, serie e opere innovative realizzate per i nuovi formati “New Frontiers” – ovvero in 360, AR e VR. Potranno essere iscritte le opere realizzate e concluse a partire da settembre 2022, mentre la selezione verrà comunicata entro il 30 settembre 2024.

Le opere in concorso saranno al centro di un palinsesto di eventi che animerà Bologna e Modena con anteprime, retrospettive, mostre, talk con esperti e docenti, momenti di confronto per addetti ai lavori e incontri per gli appassionati.

Con la Film Commission il 24FRAME organizza la tavola rotonda dal titolo “Una Regione molto animata” (convegno e occasione di confronto annuale sulle ultime produzioni animate del territorio) ed inoltre il Future Pitch, matching professionale tra case di produzione e autori/registi, arrivato quest’anno alla sua quarta edizione, in collaborazione con la casa di produzione e distribuzione Flash Future. Oltre a produttori e distributori italiani, saranno presenti anche produttori dell’Assia e dell’Aquitania, due regioni gemellate con la Regione Emilia-Romagna e con la sua Film Commission.

L’area dedicata all’Industry si arricchisce, dopo il successo del 2023, di uno spazio Recruiting che accoglie aziende che vogliono fare portfolio review e scuole di animazione che promuovono i propri corsi