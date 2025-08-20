Night Always Comes: cast e guida ai personaggi

Night Always Comes è l’ultima grande uscita in streaming di Netflix, e il nuovo film presenta un cast eccellente. Il nuovo film di Vanessa Kirby racconta la storia di Lynette, una donna spinta alla disperazione dalla povertà quando si ritrova con il fratello affetto da disabilità dello sviluppo sul punto di essere sfrattata.

Tra i migliori film su Netflix, Night Always Comes vede Lynette commettere dei crimini per salvare la sua casa. Dopo che sua madre non riesce a firmare un prestito per permettere alla famiglia di acquistare una casa, Lynette deve trovare un modo per raccogliere 25.000 dollari in una notte. Per riuscirci, si avventura nelle strade buie di Portland.

Vanessa Kirby è passata dalla televisione al cinema dopo The Crown, e la scelta ha dato i suoi frutti. Con una storia audace e di grande impatto sull’inflazione e la disparità di classe in America, il nuovo film mostra cosa succede quando una persona perbene viene spinta al limite. La storia del film è efficace grazie al suo cast di grande talento.

Vanessa Kirby nel ruolo di Lynette

Attrice: Vanessa Kirby è un’attrice inglese che è diventata famosa dopo aver interpretato un ruolo principale nelle prime due stagioni di The Crown. Ha studiato inglese all’Università di Exeter ed è diventata famosa come attrice drammatica, soprattutto dopo essere stata nominata all’Oscar per la sua potente interpretazione in Pieces of a Woman.

Precedentemente in: Principessa Margaret in The Crown (2016-2017), Alanna Mitsopolis in Mission: Impossible – Fallout (2018), Martha Weiss in Pieces of a Woman (2020) e Susan Storm in The Fantastic Four: First Steps

Personaggio: Lynette è una donna laboriosa di Portland che è spinta al crimine per pagare la sua casa. Sul punto di essere sfrattata, Lynette ha in mente di acquistare la proprietà, ma i suoi piani vanno in fumo quando sua madre la delude. Costretta a prendere misure drastiche, la notte di Lynette prende una piega oscura.

Jennifer Jason Leigh nel ruolo di Doreen

Attrice: Jennifer Jason Leigh è un’attrice statunitense che ha debuttato nel film Fast Times at Ridgemont High. Da allora, ha continuato a recitare con regolarità in film, serie televisive e spettacoli teatrali. È stata candidata al Golden Globe per il suo ruolo in Mrs. Parker and the Vicious Circle, e recentemente ha recitato nella quinta stagione di Fargo.

Precedentemente in: Stacy Hamilton in Fast Times at Ridgemont High (1982), Tralala in Last Exit to Brooklyn (1989), Amy Archer in The Hudsucker Proxy (1994) e Annie Sullivan in Road to Perdition (2002).

Personaggio: Doreen è la madre di Lynette nel film. È una donna che ha vissuto in povertà e lei stessa raggiunge un punto di rottura che la porta a deludere sua figlia. Invece di co-firmare il prestito e pagare la caparra, Doreen scompare per comprarsi una nuova auto, dando il via agli eventi oscuri del film.

Michael Kelly nel ruolo di Tommy

Attore: Michael Kelly è un attore americano diventato famoso dopo aver interpretato Doug Stamper nella serie originale Netflix House of Cards. Da allora, Kelly è rimasto un solido attore non protagonista, conferendo un tocco oscuro a vari ruoli con la sua presenza forte e coinvolgente. Recentemente è apparso nella serie di successo The Penguin.

Precedentemente in: Doug Stamper in House of Cards (2013-2018), Mike November in Jack Ryan (2019-2023), l’agente Burke in Transformers: Rise of the Beasts (2023) e Johnny Viti in The Penguin (2024).

Personaggio: Tommy ha un legame oscuro con il passato di Lynette e svolge un ruolo piccolo ma fondamentale quando lei cerca di vendere i suoi oggetti rubati, tra cui della droga, nel suo negozio. Gran parte del passato di Lynette nel mondo della prostituzione è dovuto al controllo esercitato da Tommy, che contribuisce a creare una scena oscura ed emozionante nel film.

Stephen James nel ruolo di Cody

Attore: Stephan James è un attore canadese che è salito alla ribalta nel film Race prima di interpretare un ruolo da protagonista in If Beale Street Could Talk. È stato candidato al Golden Globe per il suo ruolo nella serie Prime Video Homecoming e continua a essere un attore di spicco nel cinema e in televisione.

Precedentemente in: Jesse Owens in Race (2016), Walter Cruz in Homecoming (2018-2020), Michael Trujilo in 21 Bridges (2019) e Halan Kai Nelson in Beacon 23 (2023).

Personaggio: Cody lavora con Lynette al bar e il suo passato, avendo scontato una pena in carcere, spinge Lynette a chiedergli aiuto per aprire la cassaforte rubata. Questo porta a una fragile collaborazione tra i due, che cercano di sbarazzarsi della Mercedes rubata. Cody ha un passato difficile e il loro rapporto diventa rapidamente teso nel corso del film.

Randall Park nel ruolo di Scott

Attore: Randall Park è nato a Los Angeles, in California, ed è diventato famoso dopo aver interpretato Jimmy Woo nell’universo cinematografico Marvel e aver recitato in Fresh Off the Boat. Park è un attore comico e drammatico di talento, che ha recitato in film come Always Be My Maybe. Recentemente ha debuttato alla regia con il film Shortcomings.

Precedentemente in: Bryson in Trainwreck (2015), Michael in Snatched (2017), Jimmy Woo in Ant-Man and the Wasp (2018) e il dottor Stephen Shin in Aquaman and the Lost Kingdom (2023).

Personaggio: Park interpreta un piccolo ruolo nel nuovo film nei panni di Scott, da cui Lynette cerca di ottenere un prestito. Scott è una persona crudele ed egoista che non ascolta Lynette e la tratta male. Questo la spinge a rubargli l’auto, dando il via agli eventi del film.

Julia Fox nel ruolo di Gloria

Attrice: Julia Fox è un’attrice e modella italiana, nota soprattutto come personaggio mediatico. Ha scritto un libro di memorie intitolato Down the Drain, ed è apparsa in film e serie televisive, oltre che in video musicali. Protagonista fissa dei tabloid, Fox ha anche dimostrato di essere un’attrice di grande talento con il suo ruolo di rilievo in Uncut Gems.

Precedentemente in: Julia De Fiore in Uncut Gems (2019), Scarlet in PVT Chat (2020), Vanessa Capeli in No Sudden Move (2021) e Cece in Presence (2025).

Personaggio: Gloria è una vecchia amica di Lynette nel nuovo film e ha un piccolo ruolo nella storia. Gloria le deve 3.000 dollari, ma non è in grado di pagarli. La loro amicizia porta Gloria a lasciare Lynette nel costoso appartamento insieme agli oggetti di valore del suo fidanzato.

Cast di supporto e personaggi

Zack Gottsagen nel ruolo di Kenny: Zack Gottsagen è un attore americano noto soprattutto per il ruolo che gli ha dato la notorietà nel film The Peanut Butter Falcon. Nel film interpreta il fratello maggiore di Lynette e la sua presenza è importante per la trama in quanto motivo determinante delle azioni di Lynette.

Eli Roth nel ruolo di Blake: Eli Roth è un regista americano di film horror, noto soprattutto per i film Hostel e Cabin Fever. Ha anche lavorato come attore, recitando in film come Inglourious Basterds. Nel film interpreta un piccolo ma terrificante ruolo, quello di Blake, un uomo che accetta di comprare la cocaina di Lynette.

Sean Martini nel ruolo di Drew: Sean Martini è noto soprattutto per la sua apparizione nella serie HBO Euphoria, dove ha interpretato Minako. È apparso anche in The Caretaker e Almost Home. In Night Always Comes, interpreta un ruolo fondamentale nei panni di Drew, uno scassinatore con una morale piuttosto complessa.

Erin Way nel ruolo della docente: Erin Way è un’ex ballerina classica che è apparsa regolarmente sullo schermo in progetti come The Collection e Colony. Interpreta un ruolo piccolo ma importante nel nuovo film, dove aggiunge pressione alla vita di Lynette insistendo che non può continuare a portare suo fratello a lezione con lei.

J. Claude Deering nel ruolo di David: J. Claude Deering è un attore britannico che lavora nel settore da quasi vent’anni. È apparso in serie televisive tra cui The Secret Life of the American Teenager e Hawthorne. Interpreta David, da cui Lynette spera di acquistare la loro casa.

Jami Yaeger nel ruolo del manager del Dive Bar: Jami Yaeger è un attore che ha già recitato nella serie Battle Hero Absolute. Interpreta un piccolo ruolo nel film come manager di Lynette al bar, che la rimprovera sia per essere arrivata in ritardo che per doversi andare via.