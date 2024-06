Jared Padalecki di Supernatural è ufficialmente in arrivo nella quinta stagione di The Boys

Si potrebbe dire che il creatore di The Boys e Supernatural, Eric Kripke, sia un Master Trainer, dal momento che li ha ufficialmente presi tutti quando i suoi ex attori della sua precedente serie tv. Con diversi nomi, come Jensen Ackles, Rob Benedict e Jim Beaver, che già ricoprono ruoli in The Boys, Kripke sta completando la quinta e ultima stagione della produzione con Jared Padalecki. Sebbene i fan desiderino da tempo che Padalecki mostri i suoi muscoli da Supe o da civile nella serie Prime Video, da quando Supernatural ha chiuso i battenti, cinque anni fa, Padalecki si è dato da fare, passando immediatamente alla serie della CW, Walker. Ma, con il reboot della serie televisiva texana ora cancellato, il mondo di The Boys rappresenta una rivalsa per Padalecki.

Le voci di corridoio hanno fatto gli straordinari con stratagemmi e accenni a un’apparizione di Padalecki in The Boys, ma ora è ufficiale: l’attore ha dichiarato a Variety che lui e Kripke erano in combutta per l’acquisizione di Supe.

“Beh, dirò questo: Kripke e io ci siamo messaggiati oggi. Non è ancora stato scritto, ma credo che abbia detto che [la stagione finale] non verrà girata prima del 2025. Quindi sì, andrò a giocare nel nuovo parco giochi di Kripke. Mi sono divertito molto la prima volta, quindi sono sicuro che mi divertirò di nuovo qui. Adoro lo show. Penso che sia esilarante ed emozionante.

Ma mi avete chiesto quali fossero i miei progetti per il futuro – e io amo Jensen ed Eric Kripke. Ovviamente, sarò per sempre in debito con [Kripke] e legato a lui. Ho conosciuto mia moglie grazie a lui. Sono diventato Sam Winchester grazie a lui. Supernatural è nato grazie a lui. Quindi, lavorare con lui in uno show che mi piace, mi fa pensare: “Sì, quando prendo l’aereo?”. Ma non credo che gireremo almeno fino a gennaio“.

Anche Jared Padalecki è interessato a rivedere Supernatural

Ma The Boys non è l’unica serie a cui Padalecki potrebbe lavorare nel suo nuovo tempo libero, visto che l’attore ha recentemente fatto dei commenti che puntano a una reunion di Supernatural. L’attore ha dichiarato di essere assolutamente disposto a fare qualcosa nello stesso formato di miniserie che è stato fatto da Gilmore Girls: A Year in the Life, e ha detto che è qualcosa di cui lui e Ackles hanno discusso nelle loro recenti conversazioni. Con le mani libere di Kripke dopo la quinta stagione di The Boys, sembra che le stelle si stiano allineando per far sì che il trio dei sogni torni a lavorare e dia al pubblico un altro capitolo della storia dei Winchester.