Lee Isaac Chung, regista di Twisters, in trattative per dirigere un prequel di “Ocean’s”

Lee Isaac Chung è in trattative per dirigere il prequel di Ocean’s. Il regista candidato all’Oscar ha già dimostrato una notevole versatilità, passando dal tenero dramma familiare “Minari” al film catastrofico ad alto budget “Twisters“. Come riportato da Deadline, la LuckyChap di Margot Robbie sta producendo il film della Warner Bros. Al momento non sia nulla della trama (anche se avrà a che fare con una qualche maxi rapina), né il cast è stato definito, anche se ad un certo punto si era parlato della possibilità che Robbie si riunisse con il suo co-protagonista di “Barbie” Ryan Gosling in questo film sul mondo delle rapine.

La sceneggiatura attuale è di Carrie Solomon, autrice della commedia romantica “A Family Affair” con Zac Efron e Nicole Kidman. È basata sui personaggi creati da George Clayton Johnson e Jack Golden Russell. Per quanto riguarda Chung, si tratta di un nuovo interessante progetto per l’autore nominato agli Oscar per la regia e per la sceneggiatura di “Minari”. Tra gli altri suoi progetti figurano “Munyurangabo”, presentato in anteprima al Festival di Cannes con grande successo di critica, e alcuni episodi di “The Mandalorian” e “Skeleton Crew”. È previsto che diriga il prossimo adattamento cinematografico del romanzo di fantascienza “Traveler” di Joseph Eckert.

Di cosa parla la trilogia Ocean’s

La trilogia Ocean’s, diretta da Steven Soderbergh e iniziata nel 2001 con Ocean’s Eleven, è un esempio emblematico di heist movie moderno, che coniuga glamour, ritmo serrato e un cast corale di altissimo livello. Il primo capitolo è un remake dell’omonimo film del 1960 con Frank Sinatra, ma ne rinnova completamente lo stile. Qui, il carismatico Danny Ocean (George Clooney), appena uscito di prigione, raduna una squadra di specialisti per rapinare simultaneamente tre dei più grandi casinò di Las Vegas gestiti dall’implacabile Terry Benedict (Andy Garcia), attuale compagno della sua ex moglie Tess (Julia Roberts). Il colpo riesce grazie all’astuzia e al coordinamento del gruppo, conquistando il pubblico con una combinazione perfetta di tensione e ironia.

Il secondo film, Ocean’s Twelve (2004), sposta l’azione in Europa. Stavolta, Benedict scopre chi lo ha derubato e pretende la restituzione dei soldi con gli interessi. Per saldare il debito, la banda deve accettare nuove missioni in Francia, Italia e Paesi Bassi, sfidando un altro ladro leggendario noto come “La Volpe Notturna”. Il terzo capitolo, Ocean’s Thirteen (2007), riporta la storia a Las Vegas, dove Danny e i suoi amici vogliono vendicarsi di un magnate corrotto (Al Pacino) che ha tradito uno dei loro. L’ultimo colpo ha un tono più personale e chiude il cerchio emotivo del gruppo.