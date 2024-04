Amazon MGM Studios firma un accordo di prima visione con Nine Stories di Jake Gyllenhaal

Dopo l’uscita di Road House, Amazon MGM Studios ha concluso un accordo triennale di prima visione con Nine Stories la società di produzione di Jake Gyllenhaal. In base all’accordo, Amazon MGM Studios avrà la precedenza sui lungometraggi narrativi realizzati dalla casa di produzione dell’attore. L’accordo prevede l’uscita nelle sale cinematografiche e in streaming.

Jake Gyllenhaal ha recentemente recitato in Road House (La recensione), un remake del film cult di Patrick Swayze, che è stato distribuito sul servizio di streaming di Amazon, Prime Video. Il film ha debuttato il 21 marzo e ha raggiunto oltre 50 milioni di spettatori in tutto il mondo sul servizio. In precedenza, Jake Gyllenhaal ha recitato in “The Covenant” di Guy Ritchie, che lo studio ha distribuito nelle sale l’anno scorso.

Jake Gyllenhaal e la sua Nine Stories

Jake Gyllenhaal ha fondato Nine Stories nel 2015 con Riva Marker. Di recente, Nine Stories ha prodotto “The Guilty” di Antoine Fuqua, interpretato da Jake Gyllenhaal e debuttato su Netflix. Ha prodotto anche “Wildlife“, che ha segnato il debutto alla regia di Paul Dano con Carey Mulligan; “Stronger” di David Gordon Green, con Gyllenhaal nel ruolo del sopravvissuto all’attentato alla maratona di Boston Jeff Bauman; e il gotico sudista “The Devil All the Time” di Antonio Campos. Altri film in uscita sono “Joe Bell” di Reinaldo Marcus Green e “Breaking News in Yuba County” di Tate Taylor. Per il palcoscenico, Nine Stories ha prodotto “We’re Only Alive for a Short Amount of Time” del drammaturgo David Cale, mentre Jake Gyllenhaalè stato produttore di “Sea Wall/A Life” e “Slave Play” di Jeremy O. Harris. Marker ha lasciato la compagnia per unirsi alla Linden Entertainment nel 2022.

Tra i titoli più famosi da attore di Jake Gyllenhaal figurano “Jarhead”, “Brokeback Mountain”, “Prisoners” e “Spider-Man: Far From Home”. È stato candidato agli Oscar e ai Tony Award.

“Jake è un talento unico nel suo genere, la cui passione e il cui occhio per il cinema lo rendono un narratore potente sia davanti alla macchina da presa che dietro le quinte“, ha dichiarato Julie Rapaport, responsabile della produzione e dello sviluppo di Amazon MGM Studios. “Dopo il successo record di ‘Road House’, non potevamo immaginare un momento migliore per consolidare ufficialmente il nostro rapporto. Jake è stato un partner incredibile e non vediamo l’ora di collaborare con lui e con il team di Nine Stories per creare film avvincenti e coinvolgenti di registi visionari“.