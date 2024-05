Avengers: Endgame Alan Silvestri spiega perché la scena dei “portali” ha avuto un impatto così duraturo

Avengers: Endgame ha compiuto cinque anni il 30 aprile e il compositore Alan Silvestri ha spiegato perché ritiene che una sequenza in particolare abbia avuto un impatto così duraturo. Ci riferiamo, ovviamente, alla scena dei “Portali”.

Durante la battaglia culminante, Thanos riesce a sconfiggere Thor, Iron Man e Capitan America, ma Steve Rogers non ha intenzione di rimanere a terra. Mentre la Sentinella della Libertà si spolvera e si prepara a combattere fino all’ultimo respiro, sente un familiare “alla tua sinistra” e si gira per vedere Black Panther e gli altri eroi recentemente resuscitati che si riuniscono attraverso i portali mistici di Doctor Strange e Wong.

Parlando con Games Radar, Silvestri ha dichiarato di ritenere che questo momento sia diventato così amato e iconico grazie a ciò che Steve Rogers ha vissuto durante la preparazione.

“Lo spettacolo [dei Portali] è in definitiva travolgente, ma penso che sia emotivo perché non abbiamo mai visto distruggere ogni grammo di ottimismo in Capitan America”, ha detto. “In un certo senso, la sua anima era morta, era senza speranza, si era arreso. Non avevamo mai visto questo in lui prima d’ora. È quasi biblico che nel suo momento più buio appaia una benedizione – poi un’altra, poi un’altra ancora“.

“Quindi, iniziamo praticamente con una scena funebre – sto seppellendo Capitan America con questa tromba! Da lì non solo torna in vita, ma tutti gli abitanti del suo mondo vengono ad aiutarlo. È un’immagine incredibilmente potente quella di Cap che risorge dalla morte e poi viene sostenuto e circondato da tutti per sconfiggere il demone. È un evento molto biblico ed emotivo che Joe e Anthony [Russo, registi] hanno catturato in modo incredibile“.

Silvestri ha poi descritto com’è stato guardare la scena con la sua colonna sonora aggiunta per la prima volta insieme ai registi Joe e Anthony Russo e al capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

“La cosa più divertente è che sapevo cosa sarebbe stato, ma per Sandra [moglie di Silvestri] e me stare lì a guardare Joe [Russo], Anthony [Russo] e Kevin Feige vederlo per la prima volta è stato semplicemente mozzafiato. Alla fine, loro sono il mio pubblico, se non gli piace quello che faccio il pubblico non lo vedrà e non lo sentirà mai“.

“È stato incredibile vedere l’impatto che ha avuto su di loro”, ha continuato. “Erano molto preoccupati per quella scena, era una scena così importante nell’universo Marvel. E quando abbiamo visto l’ultimo elemento, cioè la musica, entrare in scena e vedere wow, che stava davvero facendo quello che speravano, è stato fantastico“.