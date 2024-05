Jeremy Renner: la sua costar di Mayor of Kingstown svela che è quasi morto e rinato

Jeremy Renner, la star di Hawkeye, è tornato a lavorare a Mayor of Kingstown dopo l'incidente con lo spazzaneve dello scorso anno, e uno dei suoi co-protagonisti ha affermato che l'attore è morto in seguito all'incidente.

Il giorno di Capodanno del 2023, Jeremy Renner, interprete di Occhio di Falco, è stato schiacciato da uno spazzaneve mentre cercava di salvare suo nipote. Tuttavia, poco più di un anno dopo aver subito lesioni mortali, l’attore è tornato al lavoro a febbraio per girare la terza stagione di Mayor of Kingstown.

Ricapitolando, Renner è saltato sullo spazzaneve in movimento quando ha notato che stava scivolando verso suo nipote ed è stato trascinato sotto e schiacciato. Con più di 30 ossa rotte, è stato operato d’urgenza per salvarsi la vita e ha trascorso la maggior parte del 2023 in convalescenza.

Parlando con The Direct, Michael Beach (Dead Boy Detectives), co-protagonista di Renner nel ruolo di sindaco di Kingstown, ha affermato che il veterano del MCU è “effettivamente morto” in seguito all’incidente.

“Jeremy Renner è un cavallo di battaglia, amico. Voglio dire che quel ragazzo, sapete, si è rotto 38 ossa. È morto davvero, cosa che non sapevo finché non me l’ha detto lui, ed è tornato“, ha detto l’attore. “E dice che non era sicuro di come sarebbe andata. Ma era pronto. E dice che ogni settimana si sente sempre più forte“.

“E non c’è stata alcuna interruzione a causa delle sue capacità fisiche o meno. Sta facendo il suo lavoro. Sta bene. Sì, è un ragazzo fantastico. Ed è davvero duro come un chiodo”.

In una recente intervista, Chris Hemsworth, star di Thor, ha rivelato come i sei Vendicatori originali hanno reagito alla notizia dell’incidente di Renner. “Eravamo tutti sulla nostra chat Avengers, stavamo tutti chattando. Ed era una cosa selvaggia. Nessuno di noi sapeva quanto fosse grave”, ha spiegato. “Penso che in una cosa del genere ci si renda subito conto che ‘Wow, ognuno di noi può andarsene da un momento all’altro‘”.

Anche la sua costar di Hawkeye, Hailee Steinfeld, ha elogiato la tenacia di Renner. “Voglio dire, se c’è un supereroe della vita reale in qualcuno, è quell’uomo”, ha detto. “Sono davvero molto grata di vedere quanto sta facendo bene“.

“È incredibilmente forte. La quantità di forza, coraggio e audacia che ha avuto durante tutto il suo processo di recupero e guarigione è stata sbalorditiva”, ha aggiunto la Steinfeld. “Ho avuto modo di vederlo qualche settimana fa e, ancora una volta, è un supereroe“.

Non ci sono notizie specifiche sul possibile ritorno dell’attore nel MCU, anche se non contiamo sulla seconda stagione di Hawkeye ora che Kate Bishop sembra unirsi ai Giovani Vendicatori. Clint Barton, però, sarà sicuramente presente in Avengers 5, dando a Renner tutto il tempo necessario per prepararsi a tutte quelle acrobazie.