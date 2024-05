Michael Douglas dice che i coordinatori dell’intimità si sentono come dei dirigenti che “tolgono il controllo ai registi”

Michael Douglas ha recitato in alcuni dei più iconici thriller erotici mai realizzati, da “Basic Instinct” ad “Attrazione fatale“, quindi sa bene come realizzare una memorabile scena di sesso in un film. In una nuova intervista al The Telegraph, l’attore ha espresso la sua sincera opinione sul fatto che i coordinatori dell’intimità siano diventati la nuova normalità a Hollywood quando si tratta di filmare momenti intimi sul set.

“Ho superato l’età in cui devo preoccuparmi di questo. Ma è interessante con tutti i coordinatori dell’intimità“, ha detto Michael Douglas quando l’argomento delle scene di sesso è stato sollevato durante l’intervista. “Sembra che i dirigenti tolgano il controllo ai registi – ma ci sono stati dei terribili passi falsi e delle molestie“.

“Le scene di sesso sono come quelle di lotta, è tutto coreografato“, ha continuato Douglas. “Nella mia esperienza, come uomo ti assumi la responsabilità di assicurarti che la donna sia a suo agio, ne parli. Dici: ‘Ok, ti tocco qui se va bene‘. È molto lento, ma sembra che stia avvenendo in modo organico, il che si spera sia l’aspetto di una buona recitazione“.

Michael Douglas è consapevole che le molestie possono essere un problema reale sui set cinematografici e televisivi quando si tratta di compiere atti intimi, ma ha notato un cambiamento generale di umore nel comportamento degli attori.

“Sono sicuro che ci sono state persone che hanno oltrepassato i loro limiti, ma prima sembrava che ce ne occupassimo noi stessi“, ha osservato Michael Douglas s. “Si facevano una reputazione e ci pensavano loro… Ma ho parlato con le signore, [perché] ho fatto alcuni di quei film sessuali – film sessuali – e ora scherziamo su questo, su come sarebbe stato avere un coordinatore dell’intimità che lavorasse con noi…“.

Il ruolo più recente di Michael Douglas è quello di Ben Franklin nella serie limitata “Franklin“, ora in streaming su Apple TV+. Il dramma, creato da Kirk Ellis e Howard Korder, è basato sul libro del 2005 di Stacy Schiff “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America”. Douglas recita con Noah Jupe, Daniel Mays, Ludivine Sagnier e altri.

“Lo spettacolo mi ha ricordato quanto sia fragile la democrazia“, ha detto Douglas alla prima dello show il mese scorso. “E credo che Ben [Franklin] sarebbe molto, molto deluso dalla distorsione di una repubblica o di una democrazia che gli Stati Uniti sono diventati. Spero che le prossime elezioni siano un’esperienza catartica per gli Stati Uniti e che si volti pagina verso un nuovo capitolo“.