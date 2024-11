Batman: Knightfall, una trilogia animata è in lavorazione alla Warner Bros.?

Con l’intenzione dei DC Studios di creare un unico DCU condiviso (con una manciata di progetti “Elseworlds” come il franchise di The Batman), non è chiaro cosa questo significhi per le offerte DC direct-to-DVD della Warner Bros. Animation. Nel 2024 sono usciti Justice League: Crisis on Infinite Earths e Watchmen, anche se il Comic-Con di San Diego di luglio non ha portato i consueti annunci annuali sui prossimi film. Di conseguenza, la maggior parte dei fan si aspettava che questi film venissero tranquillamente abbandonati. Ora, però, sembra che ci siano – o ci siano stati – dei piani per una trilogia animata basata su Batman: Knightfall.

In base a quanto recentemente depositato presso il sistema Entertainment Identifier Registry (EIDR), che “fornisce un identificatore unico per i contenuti audiovisivi nell’industria dell’intrattenimento globale”, il veterano del DC Animated Universe Jeff Wamester (che ha diretto la trilogia Crisis on Infinite Earths) sarà il regista di questo adattamento dell’iconica storyline. Wamester è stato una parte importante del Tomorrowverse, che si è concluso essenzialmente con Crisis, quindi non è chiaro come questo film si inserisca nel reboot con cui si è conclusa la trilogia.

L’EIDR indica questo film come Batman: Knightfall: Parte 1 e ha quello che sembra essere un tempo di esecuzione di un’ora. La data di uscita indicata è il 2024, anche se immaginiamo che si tratti di un’altra aggiunta temporanea a questa documentazione. La versione a fumetti di questa storia era in realtà divisa in tre parti: Knightfall, Knightquest e Knightsend. Non sappiamo quanto siano redditizi questi film d’animazione per la Warner Bros. ma immaginiamo che debbano andare bene, considerando che di solito ne arrivano da 2 a 4 ogni anno.

Anche Batman rimane una grande attrazione e questa storia rientrerebbe perfettamente nella categoria “Elseworlds”. La storia Knightfall è ricordata soprattutto per il momento in cui Bane ha spezzato il Pipistrello, Jean-Paul Valley, alias Azrael, si è fatto avanti per assumere il mantello di Batman ed è stato persino responsabile della sconfitta finale di Bane. Tuttavia, i metodi brutali di Azrael erano un passo eccessivo per il Cavaliere Oscuro che, insieme a Robin e Nightwing, avrebbe infine ripreso il mantello e il cappuccio. Tuttavia, non è chiaro – ad ora – quanto ci sia di vero in quanto riportato a riguardo.