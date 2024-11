Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim, prima affascinante clip dal film d’animazione in arrivo

La Warner Bros. Animation ha pubblicato la prima clip ufficiale del film prequel de Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim, in uscita il mese prossimo, che anticipa quella che sembra essere una delle battaglie culminanti del film.

Nella clip vediamo la figlia del re, Hera, sfidare il cattivo Wulf in un combattimento singolo. Nonostante l’invito alla cautela, Wulf accetta e Hera si lancia all’attacco del suo nemico.

Abbiamo anche una prima occhiata al secchiello per popcorn del film, che ha la forma di un martello da guerra. Speriamo che il pubblico non si ecciti troppo durante la visione del film e non inizi a rievocare le scene in sala.

Guardate la clip qui sotto, insieme al porta popcorn e a un teaser rilasciato di recente.

First clip from The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ⚔️#WaroftheRohirrim pic.twitter.com/xRbpeIFmhh — The Mellon Heads – LOTR Podcast (@mellon_heads) November 28, 2024

Tutto quello che c’è da sapere su Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim

Al cinema dal 1 gennaio 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures

Sinossi: Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg – una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.