Bella Ramsey diventerà la terrorista britannica “vedova bianca” in Girl Next Door

La star di The Last of Us, Bella Ramsey, assumerà il ruolo di una delle figure moderne più misteriose e famigerate del Regno Unito in Girl Next Door dello sceneggiatore/regista Bruce Goodison.

Il film – di cui Celsius Entertainment ha acquisito i diritti di vendita mondiale e che lancerà a Cannes – racconterà la storia di Samantha Lewthwaite, che divenne nota come la terrorista britannica “La vedova bianca” e una delle donne più ricercate al mondo.

Secondo i dettagli della trama, Girl Next Door è incentrato su Lewthwaite (Ramsey), che si innamorò dell’Islam molto prima che essere musulmano fosse politicizzato e militarizzato e divenne nota come “La vedova bianca”. Ciò che era iniziata come una curiosità adolescenziale per una fede “esotica” e accogliente incarnata dai suoi vicini e dalla sua migliore amica, si è conclusa con l’arruolamento di Samantha dalle frange più radicali dell’Islam.

Il film, le cui riprese sono previste per ottobre 2024, è stato sostenuto dalla BFI per lo sviluppo. Kate Cook e Julia Berg producono per Indefinite Films, Andee Ryder e Sofia Ismail Martin producono per Misfits Entertainment, supportati dal produttore esecutivo Nicola Pearcey di Picnik Entertainment. Thierry Wase-Bailey e Henriette Wollmann sono produttori esecutivi per Celsius Entertainment. Il casting è di Sam Stevenson (“Afghan Dreamers”, “Leave to Remain”, “Private Peaceful”, “Babel”, “The New World”).

Vedremo Bella Ramsey nella seconda stagione di The last of Us.