Bella Ramsey: 10 cose che forse non sai sull’attrice

La giovane Bella Ramsey recita solo da pochi anni, ma le sono bastati per ottenere una grande popolarità. Grazie a ruoli di rilievo in importanti serie o film, l’attrice ha infatti potuto mostrare un talento fuori dal comune, che le permette di rendere memorabile ognuno dei personaggi che si trova ad interpretare. Ora che è tra le giovani interpreti più richieste del momento, ci sono molte aspettative sul suo futuro, che la Ramsey certamente non mancherà di soddisfare.

I film e le serie TV di Bella Ramsey

1. È nota per alcune serie TV. La Ramsey è generalmente nota grazie ai ruoli ricoperti in alcune importanti serie TV. Il suo primo ruolo come attrice è infatti quello di Lyanna Mormont nell’acclamata serie televisiva Il Trono di Spade, dove recita accanto a Kit Harington. In seguito recita nell’adattamento televisivo di Una strega imbranata (2017-2019), nei panni di Mildred Hubble, per poi interpretare Angelica in His Dark Materials – Queste oscure materie (2020), accanto a Dafne Keen. Nel 2022 recita nella serie Becoming Elizabeth nei panni di Lady Jean Gray. Nel 2023 recita nel ruolo di Ellie in The Last of Us, accanto a Pedro Pascal, riprendendolo per la Stagione 2, in cui recita anche accanto a Isabela Merced e Kaitlyn Dever.

2. Ha preso parte anche ad alcuni film. Il primo film in cui la Ramsey ha recitato è Two for Joy (2018), dove interpreta Miranda. In seguito è stata Flotsam in Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina (2018), con Will Ferrell e John C. Reilly. Nel 2019 ha invece interpretato Lorna Luft nel film Judy, con Renée Zellwegger, mentre nel 2020 è in Resistance – La voce del silenzio, con Jesse Eisenberg. Nel 2022, infine, è la protagonista del film Catherine, dove recita accanto ad Andrew Scott.

3. È anche doppiatrice. Oltre ad essere comparsa anche in film e serie TV, la Ramsey ha avuto modo di svolgere anche alcuni lavori come doppiatrice. Il primo di questi è stato per il videogioco Doctor Who Infinity: The Dalek Invasion of Time (2018), dove dà voce al personaggio Freya. Nello stesso 2018 assume invece il ruolo di Hilda nella serie animata Hilda, disponibile su Netflix. Ha poi doppiato la principessa Gizana nel film d’animazione Princess Emmy (2019), mentre nel 2021 ha nuovamente dato voce a Hilda per il film Hilda and the Mountain King. Nel 2023 ha invece dato voce a Molly in Galline in fuga – L’alba dei nugget.

Bella Ramsey è Ellie in The Last of Us

4. Non ha giocato al videogioco. Sempre divisa tra un set e l’altro, l’attrice ha raccontato di non aver mai avuto l’occasione di giocare al videogioco The Last of Us, e di sapere molto poco di esso prima di iniziare a fare delle ricerche una volta ottenuto il ruolo di Ellie. La Ramsey si è a quel punto documentata guardando alcuni video di gameplay, non possedendo lei una console, potendo così farsi un’idea delle dinamiche, dell’atmosfera e delle caratteristiche del suo e degli altri personaggi. In seguito a questi suoi approfondimenti, pur non avendoci ancora giocato, l’attrice si è dichiarata ormai ossessionata dal titolo, garantendo che in futuro vi giocherà.

5. Ha esplorato meglio le origini del personaggio. Tra le cose di cui l’attrice è più contenta riguardo The Last of Us, vi è l’aver potuto esplorare meglio alcuni aspetti dello origini del suo personaggio. In particolare, adora il fatto che la storia di Ellie e Riley sia stata raccontata, poiché ritiene questa una vicenda molto importante per il suo personaggio, avvenuta poco prima rispetto al punto della storia in cui la serie ha inizio e che conferisce a Ellie la forza per andare avanti. In generale, dunque, l’attrice ha apprezzato il fatto che si sia deciso di far scoprire di più su di lei e da dove viene e come è finita lì dove la si incontra per la prima volta nel primo episodio.

Bella Ramsey in Il trono di Spade

6. Non aveva visto le stagioni precedenti. A causa della sua giovane età, Bella Ramsey non era stata autorizzata a guardare le stagioni precedenti della serie TV quando era stata scelta per la prima volta nella Sesta Stagione. Per ovviare a ciò, il team di produzione ha sviluppato una raccolta di clip selezionate per mostrare a Bella i momenti più rilevanti per il suo personaggio. In particolare, le è stata mostrata la scena della Quinta Stagione quando Lyanna viene menzionata per la prima volta, ovvero quando Jon e Stannis Baratheon ricevono la lettera che ha inviato.

Bella Ramsey e la fidanzata Maisy Stella

7. Ha una relazione. Bella Ramsey e Maisy Stella, ex star di Nashville recentemente vista in My Old Ass, hanno ufficializzato la loro relazione nel 2024, condividendo pubblicamente alcuni momenti insieme sui social e durante eventi pubblici, come il Met Gala. La coppia ha attirato l’attenzione per la discrezione e l’affetto con cui si mostra, e anche per il sostegno reciproco nelle rispettive carriere. Sebbene non abbiano rilasciato molte dichiarazioni ufficiali, diverse fonti confermano che stanno insieme da tempo e condividono una relazione stabile e lontana dai riflettori.



Bella Ramsey soffre di autismo

8. Bella Ramsey ha rivelato pubblicamente nel 2023 di essere nello spettro autistico. L’attrice ha parlato della diagnosi come di una parte importante della propria identità, affermando che ha contribuito a comprendere meglio se stessa e il proprio modo di relazionarsi con il mondo. Ramsey ha anche sottolineato come l’autismo non sia un limite, ma una caratteristica che influisce sul modo in cui vive le emozioni e interpreta i ruoli, aiutandola spesso a entrare più a fondo nei personaggi.



Bella Ramsey non è più su Instagram

9. Non possiede un profilo sul social network. L’attrice in passato possedeva un account Instagram, ma ha deciso di chiuderlo dopo essere stata travolta da innumerevoli commenti dispregiativi e di odio. Per allontanarsi da tutto ciò e perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, ha quindi deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

L’età e l’altezza di Bella Ramsey

10. Bella Ramsey è nata il 30 settembre del 2003 a Nottingham, in Inghilterra. L’attrice è alta complessivamente 1,56 metri.

