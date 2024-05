Joel Edgerton svela il personaggio del MCU che ha quasi interpretato

La star di Dark Matter Joel Edgerton ha rivelato di aver fatto un'audizione per un ruolo importante nel Marvel Cinematic Universe, mentre Jennifer Connelly ha riflettuto sul ruolo di Karen in Spider-Man: Homecoming del 2017...

La ricerca di Star-Lord da parte dei Marvel Studios non ha suscitato la stessa attenzione di altri ruoli del MCU. Tuttavia, la decisione di arruolare Chris Pratt come protagonista del franchise Guardiani della Galassia ha generato molte discussioni tra i fan.

Non gli ci è voluto molto per dimostrare che James Gunn aveva fatto una scelta perfetta scegliendolo per interpretare Star-Lord. Tuttavia, in un’intervista a The Playlist, la star di Obi-Wan Kenobi e Dark Matter, Joel Edgerton, ci ha lasciati a chiederci “E se…?” rivelando di aver fatto anche lui il provino per interpretare Peter Quill.

“Star-Lord è un bel personaggio, in realtà, perché io, a differenza di Chris [Pratt], non ho capito bene il tono del film come lo ha capito lui e come lo hanno capito quei ragazzi“, ha spiegato l’attore. “E non ero sicuro di poter far parte di quel tono. E penso davvero che il mondo sia un posto migliore se non sono Star-Lord, anche se ne ho avuto l’opportunità o ho fatto un provino abbastanza buono, perché è così che deve essere“.

“E non c’è mai stata una vera conversazione sul fatto che sarei stato sicuramente io. È solo che ho avuto l’opportunità di fare un provino“, ha continuato Joel Edgerton. “Solo che non l’ho capito bene”.

È un po’ difficile immaginare Joel Edgerton come Star-Lord, soprattutto ora che Chris Pratt ha fatto suo il personaggio.

Molti di voi avranno probabilmente cliccato su questo articolo pensando che abbiamo commesso un errore citando Spider-Man a proposito di Jennifer Connelly. Dopo tutto, l’attrice è probabilmente conosciuta dai fan dei fumetti per aver interpretato Betty Ross in Hulk del 2003.

Tuttavia, ciò che potreste aver dimenticato è che Jennifer Connelly ha doppiato Karen, la voce all’interno della tuta del Wall-Crawler in Spider-Man: Homecoming del 2017. Non abbiamo più visto Karen, ma l’attrice si è detta disponibile a tornare nel MCU se le venisse chiesto.

“Lavorerei assolutamente con loro“, ha dichiarato al sito. “Penso che facciano film fantastici e mio marito si è trovato benissimo a lavorare con tutti loro e hanno un gruppo di attori davvero fantastico che lavora con loro. Lo farei assolutamente“.

Alla fine di Spider-Man: No Way Home, Peter Parker ha abbandonato la Stark Tech e si è costruito da solo la sua tuta, quindi non ci aspettiamo di sentire di nuovo la voce di Karen. Per quanto riguarda Joel Edgerton, non è chiaro se sarebbe interessato a un altro ruolo da supereroe, ma ci sono molte opzioni per lui.