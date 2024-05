Benedict Cumberbatch incerto sul futuro di Doctor Strange

È un momento incerto per l’universo cinematografico Marvel. Con i Marvel Studios che cercano di tornare alla qualità piuttosto che alla quantità, ci aspettiamo che vengano apportati cambiamenti radicali al programma della Saga del Multiverso, con il D23 o il Comic-Con che rappresentano le destinazioni più probabili per un nuovo aggiornamento sullo stato delle cose.

Tuttavia, non solo fan e addetti ai lavori, ma anche i protagonisti stessi del franchise si chiedono quali saranno i prossimi passi per i loro personaggi. Parlando con The Playlist, a Benedict Cumberbatch è stato chiesto cosa sa di Doctor Strange 3.

“Chi lo sa,” ha risposto quando gli è stato chiesto se fosse riapparso prima nei film di Avengers o in un’uscita singola. Per quanto riguarda il ruolo dell’ex Stregone Supremo in questi film, Cumberbatch ha aggiunto: “Vedremo. Lo scopriremo. Non sono sicuro di dove sia stato e cosa abbia fatto e con chi, ma sì, ne so tanto poco quanto te.”

Successivamente, il sito ha interrogato l’attore sulle principali modifiche apportate a Doctor Strange nel Multiverso della follia dopo che è stato posticipato ed è arrivato più tardi del previsto dopo Spider-Man: No Way Home.

“Fai parte di una grande macchina, e sei impegnato a risolvere i problemi sul set come per qualsiasi altro film”, ha riconosciuto Benedict Cumberbatch. “E, sì, è un’enorme cava di sabbia in cui giocare con giocattoli molto grandi, costosi e fragili. Ma puoi farlo davvero solo se sei sciolto e libero e fai semplicemente il tuo lavoro come attore.”

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: recensione del film con Benedict Cumberbatch

Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedrà Benedict Cumberbatch tornare nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Sam Raimi, il sequel vedrà anche Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) assumere un ruolo da co-protagonista dopo WandaVision.

La sceneggiatura del film porterà la firma di Jade Bartlett e Michael Waldron. Oltre a Cumberbatch e Olsen, nel sequel ci saranno anche Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo) e Xochitl Gomez (che interpreterà la new entry America Chavez). Nel cast è stato confermato anche Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uscito al cinema il 4 maggio 2022. Le riprese sono partite a Londra a novembre 2020 e avranno luogo anche a New York, Los Angeles e Vancouver. Nel sequel dovrebbe apparire in un cameo anche Bruce Campbell, attore feticcio di Sam Raimi. Al momento, però, non esiste alcuna conferma in merito.