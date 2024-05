L’amicizia tra George Clooney e Brad Pitt è ampiamente nota e i due hanno avuto modo di portarla sul set in molteplici occasioni, dalla trilogia di Ocean’s Eleven fino al film del 2008 Burn After Reading, che ad oggi è stata la loro ultima collaborazione. Ora, però, i due sono pronti per dar vita ad una nuova iconica coppia cinematografica per Wolfs, una nuova commedia d’azione di Columbia Pictures e Apple Original Films.

Sony, Lionsgate, Apple e Netflix hanno scatenato una guerra di offerte per il film, prima che Apple concludesse l’affare. George Clooney e Brad Pitt, che producono entrambi il film attraverso le loro società di produzione, hanno poi accettato una riduzione del proprio compenso per negoziare un’uscita nelle sale con Apple, cosa che sembra essere ora garantita con un’uscita in sala fissata al 20 settembre.

La trama e il cast di Wolfs

La trama di Wolfs, secondo una sinossi ufficiale, vede Clooney interpretare un faccendiere professionista assunto per coprire un crimine di alto profilo. Ma quando arriva un secondo faccendiere (Pitt) e i due ‘lupi solitari’ sono costretti a lavorare insieme, si ritrovano con una serata che va fuori controllo in modi che nessuno dei due si aspettava. Il breve teaser rilasciato nella giornata di ieri lasciava infatti intendere una forte tensione tra di loro, ora esplorata con il più ampio trailer del film.

Accanto a George Clooney e Brad Pitt in Wolfs troviamo come co-protagonisti gli attori Amy Ryan (Only Murders in the Buildings, Beau ha paura), Poorna Jagannathan (Big Little Lies, The Night Of) e Austin Abrams, noto per il ruolo di Ethan Lewis in Euphoria, mentre alla sceneggiatura e alla regia c’è il tre volte regista di Spider-Man Jon Watts, che ha rinunciato alla regia di Fantastici Quattro per occuparsi di questo progetto.