Captain America: Brave New World, la descrizione di una scena anticipa alcuni risvolti di trama

Le riprese aggiuntive di Captain America: Brave New World sono in corso e sono ora spuntate online alcune foto inedite di uno dei set del film. In queste non c’è traccia del cast ma, grazie anche alla descrizione di una scena, si possono dedurre alcuni dettagli su ciò che ci si può attendere una volta in sala. Il piano prevede infatti di girare una sequenza d’azione che vedrà l’auto di Sam (Anthony Mackie) fermata dalla polizia con delle trappole. Seguirà una sparatoria, in cui uno dei poliziotti si beccherà un proiettile e l’auto dell’eroe esploderà.

Seguirà un combattimento corpo a corpo, il che significa che si potrebbe avere qualcosa di simile a quanto visto in Captain America: The Winter Soldier, con memorabili scene d’azione. La fuga del nuovo Captain America dalla polizia era già stata vociferata, anche se sembra che si tratti di una sostituzione o di un’aggiunta a una sequenza del trailer del CinemaCon in cui Sam viene fermato dalle autorità di Washington D.C.

Sembra inoltre ormai sicuro che il Presidente Ross (Harrison Ford) userà i suoi poteri per rendere l’ex Falcon un fuggitivo. Anche se non siamo sicuri del motivo, non sarebbe la prima volta che Ross si scontra con un Avengers. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni come anche qualche materiale promozionale del film che offra uno sguardo migliore a quanto fino ad oggi ci è stato solo anticipato tramite fonti più o meno ufficiali.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.