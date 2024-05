Booster Gold: Anthony Starr di The Boys risponde ai rumor sul suo coinvolgimento

Antony Starr ha avuto un grande impatto nel ruolo dello psicotico supereroe conosciuto come Homelander, tra i principali protagonisti della serie The Boys, di Prime Video. Da tempo, però, sono in molti a chiedersi se c’è la possibilità che prima o poi lo si possa vedere nei panni di un supereroe più convenzionale. Una recente voce di corridoio ha affermato che il ruolo di protagonista della prevista serie Max Booster Gold è già stato assegnato e, quando i fan hanno notato che Starr e il co-CEO dei DC Studios James Gunn hanno iniziato a seguirsi su Instagram, sono aumentate le speculazioni sul fatto che l’attore australiano potrebbe essere stato scritturato per il ruolo di Michael Jon Carter.

Perché proprio questo personaggio e non un altro ruolo del DCU? La somiglianza dell’attore al supereroe dei fumetti DC ha sicuramente reso facile questo accostamento. Tuttavia, è proprio Starr a rispondere ora a queste teorie, affermando durante un intervista a ComicBook.com: “Io e James giochiamo solo a golf”. L’attore ha poi aggiunto che “Non vedo l’ora di vedere cosa farà con l’Universo DC. Penso che sia un regista, un produttore e un talento fenomenale. È uno dei più grandi del settore, quindi non vedo l’ora di vedere cosa sta preparando”.

Cosa sappiamo sulla serie Booster Gold?

Ad oggi, alcune fonti riportano che gli attori Dylan Playfair, Fionn Whitehead e Patrick Schwarzenegger stanno tutti facendo dei provini per il ruolo di Booster, ma ad oggi non ci sono conferme ufficiali a riguardo. Sappiamo che le priorità di DC Studios sono Superman e Supergirl, come primi personaggi ad arrivare sul grande schermo. Ma chi sarà il prossimo? Sembra che Green Lanterns stia prendendo forma, mentre si dice che anche Booster Gold sia vicino all’inizio della produzione.

Il regista James Gunn ha precedentemente affermato che la serie comedy esplorerà la “sindrome dell’impostore come supereroe”. Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha descritto il personaggio come “un perdente del futuro che utilizza la tecnologia per tornare al presente” e finge di essere un supereroe. Booster Gold è un personaggio dei fumetti creato da Dan Jurgens, pubblicato dalla DC Comics. La sua prima apparizione è in Booster Gold (prima serie) n. 1 (febbraio 1986).

È un supereroe, membro della Justice League proveniente dal XXV secolo. Peculiarità del personaggio è il fare il supereroe per professione, ovvero dedicarsi a imprese eroiche (sempre enfatizzate) a scopo di lucro, utilizzando numerosi sponsor e pubblicizzando dei prodotti. Booster è sempre accompagnato da Skeets, un robottino dorato sarcastico che lo punzecchia e prende in giro in continuazione. Era anche un grande amico di Ted Kord, il secondo Blue Beetle, insieme al quale ha dato vita a numerosi sketch comici durante la gestione di Keith Giffen e J.M. DeMatteis della Justice League International.