Burn After Reading – A prova di spia: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film

Dopo aver trionfato agli Oscar con il film Non è un paese per vecchi, i fratelli Joel ed Ethan Coen si sono dedicati ad un progetto molto più leggero e comico, senza rinunciare però agli elementi grotteschi tipici del loro cinema. Il film è Burn After Reading – A prova di spia, e si tratta della loro prima sceneggiatura originale dopo il lungometraggio del 2001 L’uomo che non c’era. Per i due fratelli registi, inoltre, è la prima incursione nello spy movie, un genere fino a quel momento da loro mai affrontato.

I Coen hanno infatti citato il desiderio di realizzare con Burn After Reading – A prova di spida un omaggio a tutte quelle pellicole di spionaggio di cui sono sempre stati grandi fan. È nato così un film che non solo presenta una comicità ricorrente e volutamente sopra le corde, ma anche un cast di attori di primo livello. Viene però a mancare il direttore della fotografia di tutti i loro precedenti film, Roger Deakins, sostituito qui dal tre volte premio Oscar Emmanuel Lubezki. Presentato poi alla Mostra del Cinema di Venezia, il film si è affermato come un nuovo grande successo per i Coen.

A fronte di un budget di 37 milioni il film ne ha infatti incassati oltre 163 in tutto il mondo, guadagnando lodi e premi da ogni dove. Per i fan del loro cinema, è questo un film diverso dagli altri eppure con quei classici elementi ricorrenti che lo rendono subito riconoscibile. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Burn After Reading – A prova di spida

La vicenda del film si apre su Osbourne “Ozzie” Cox, analista della CIA che si vede retrocesso nel lavoro a causa di un presunto problema di alcolismo. Piuttosto che subire quell’umiliazione, però, Cox decide di ritirarsi in pensione e scrivere un libro di memorie sui suoi anni di servizio. Katie Cox, sua moglie, è però sempre più delusa dal marito, che decide pertanto di lasciare in favore dell’U.S. Marshall con tendenze paranoiche Harry Pfarrer. Prima però, Katie consegna tutti i documenti del marito al suo avvocato, incluse le bozze del suo libro. Quando questi file, copiati su un CD, vengono però accidentalmente lasciati nello spogliatoio di una palestra, i guai avranno inizio.

A trovare il disco è infatti Chad Feldheimer, tonto personal trainer della palestra, il quale convinto di essere entrato in possesso di importanti informazioni governative, decide di parlarne con la collega Linda Litzke. Ben presto i due daranno vita ad una sequenza di eventi in cui saranno tutti coinvolti, da Cox a Pfarrer, fino all’innocente Ted Treffon, timido responsabile della palestra innamorato di Linda. Convinti di essere entrati a far parte di un complotto di spionaggio, ognuno cercherà di ottenerne dei vantaggi, con conseguenze catastrofiche.

Il cast del film

Nel dar vita ai personaggi di Osbourne Cox, Harry Pfarrer, Chad Feldheimer, Linda Litzke e Ted Treffon, i fratelli Coen hanno dichiarato di averli immaginati appositamente per gli attori John Malkovich, George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand e Richard Jenkins. Per Jenkins, Clooney e la McDormand (moglie di Joel Coen nella realtà), Burn After Reading – A prova di spida è stata l’ennesima occasione per recitare in un film dei due fratelli. Clooney aveva infatti già recitato in Fratello, dove sei? e Prima ti sposo, poi ti rovino, mentre per la McDormand si tratta del settimo film con i Coen.

Nel film compare poi anche l’attrice premio Oscar Tilda Swinton, nel ruolo di Katie Cox, moglie di Osbourne. Per l’occasione l’attrice ha sfoggiato una capigliatura molto particolare, dichiaratamente ispirata al personaggio di Edna Caprapall de I Simpson. L’attore J. K. Simmons, noto per la trilogia di Spider-Man e per Whiplash, è il direttore della CIA. Nel corso del film, il suo personaggio non viene mai visto in piedi, ma sempre e solo seduto dietro la scrivania del suo ufficio. Infine, lo sbadato avvocato di Katie, Tuchman Marsh, è interpretato da Kevin Sussman.

La spiegazione del finale

Nel finale del film, al quartier generale della CIA, Smith dice al direttore che un agente che è intervenuto nella mischia tra Osbourne e Ted, sparando a Osbourne e lasciandolo in coma, mentre Ted è morto per via dell’aggressione. Dice anche che Harry è stato trattenuto mentre cercava di fuggire in Venezuela, un paese che non ha un trattato di estradizione con gli Stati Uniti. Il direttore ordina a Palmer di lasciare che Harry prosegua per il Venezuela per non affrontare le conseguenze del suo arresto. Il direttore e Palmer sono inoltre concordi nel decidere di preoccuparsi di trattare con Osbourne solo se si risveglia.

Linda, invece, promette di mantenere il silenzio se pagheranno per la sua chirurgia plastica, e il direttore concede anche qui il suo assenso. Con la situazione apparentemente risolta, i due cercano di dare un senso a tutti gli eventi, ma concludono che non si può imparare proprio nessuna lezione per l’agenzia, se non “immagino che abbiamo imparato a non farlo più“, dice il direttore, nonostante non sappia esattamente cosa sia stato fatto, e chiude il file. Come al solito, i Coen giocano con l’assurdità della vita e con situazioni che non necessariamente insegnano qualcosa ma ribadiscono il caos dentro il quale ci si ritrova inevitabilmente a vivere.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming p resenti oggi in rete. Burn After Reading – A prova di spia è infatti disponibile nei cataloghi di Infinity+ e Mediaset Infinity. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 23 dicembre alle ore 21:00 sul canale Iris.