Capitan Planet: Glen Powell si dice “ottimista” sul fatto che il film prenda il volo

Nel lontano 2016, abbiamo saputo che un film live-action su Capitan Planet era in fase di sviluppo presso la Paramount Pictures e la Appian Way di Leonardo DiCaprio, con Jono Matt e l’attuale golden boy di Hollywood Glen Powell arruolati per scrivere la sceneggiatura. La star di Top Gun: Maverick e Hit Man sarebbe in lizza per interpretare il ruolo del protagonista.

A quanto pare, questa rivisitazione della serie animata sarà ambientata “anni dopo le avventure dello show, con il Capitano ormai un uomo finito che ha bisogno dei ragazzi più di quanto loro abbiano bisogno di lui“.

Da allora gli aggiornamenti sono stati praticamente inesistenti, ma Glen Powell ha recentemente confermato che il progetto è ancora in lavorazione e che desidera molto interpretare l’eroe ambientalista.

“Captain Planet è sicuramente qualcosa che mi appassiona moltissimo“, ha dichiarato a Yahoo! “Leonardo DiCaprio e io abbiamo messo insieme questo progetto per diversi anni. Con i recenti cambiamenti alla Warner Bros. stiamo solo cercando di capire come si sistemeranno i pezzi“.

“È un supereroe ambientale, quindi non fa necessariamente parte della DC – esiste al di fuori di quel mondo. Allo stesso tempo, credo che il mondo non abbia mai avuto così bisogno di un supereroe ambientalista! Quindi penso che si adatti a tutto ciò che James Gunn e Peter Safran stanno facendo alla DC e io e Leo siamo molto ottimisti sulla possibilità di realizzare qualcosa. Mi piacerebbe interpretare Capitan Planet – sarebbe una cosa da pazzi“.

Non siamo sicuri che James Gunn e Safran possano essere convinti a rendere Capitan Planet parte del loro piano decennale per il DCU, ma questo non significa che il film non possa andare avanti come entità completamente separata alla Warner Bros. e Powell è ancora ottimista sul fatto che il film alla fine decollerà.

“Dio, lo spero proprio“, ha detto a Collider quando gli è stato chiesto se vedremo mai il film su Capitan Planet. “Credetemi, ci stiamo lavorando duramente da molto tempo. Sono ottimista sul suo futuro, ma non si può mai sapere la tempistica“.

Se Glen Powell dovesse interpretare Capitan Planet, potrebbe essere l’unico film di supereroi in cui l’attore, molto richiesto, deciderà di essere coinvolto. Nel corso di una recente intervista con THR, Glen Powell ha dichiarato di non essere interessato a “esche da Oscar” o a “cose da Marvel”, rivelando di aver rifiutato il ruolo di protagonista maschile nel nuovo film della Universal, Jurassic World.

“Jurassic è uno dei miei film preferiti. È una delle cose che ho voluto fare per tutta la vita. Non farò quel film perché ho letto la sceneggiatura e mi sono subito detto: la mia presenza in questo film non lo aiuta. E la sceneggiatura è fantastica. Il film ucciderà. Non si tratta di questo. Si tratta di scegliere dove rendere felice il pubblico e dove rendere felice se stessi“.

Alcuni di voi potrebbero essere un po’ giovani per ricordare Capitan Planet e i Planeteers, ma il cartone animato è stato molto popolare quando è andato in onda dal 1990 al 1992, e mantiene ancora un certo seguito. La serie era incentrata su cinque adolescenti di tutto il mondo in grado di controllare gli elementi e, una volta combinati i loro poteri, erano in grado di evocare Capitan Planet, un supereroe che lottava contro l’inquinamento nel tentativo di ripulire l’ambiente.