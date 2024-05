Tom Holland non sfonda a Teatro con Romeo e Giulietta

Dopo aver offerto performance impressionanti in film come The Impossible e In the Heart of the Sea, Tom Holland ha raggiunto il successo quando ha ottenuto il ruolo di Peter Parker in Captain America: Civil War.

In seguito ha recitato in Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, diventando un veterano del MCU in soli cinque anni. Tuttavia, al di fuori del suo lavoro nei Marvel Studios, Tom Holland ha avuto difficoltà.

Se dal punto di vista dell’animazione ha ottenuto buoni risultati con Onward e Spie sotto copertura, i film Cherry, Chaos Walking, Uncharted e la sua prima serie televisiva, The Crowded Room, hanno tutti ottenuto recensioni tra il misto e il negativo.

Di conseguenza, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che, al di fuori di Spider-Man, Tom Holland stia lottando per lasciare il segno. Al contrario, la sua fidanzata e collega Zendaya, attrice del MCU, ha ricevuto il plauso della critica per il suo lavoro in Dune: Parte Due e Challengers.

In poche parole, Tom Holland potrebbe voler trovare un nuovo agente o fare scelte migliori. Questo sembra essere evidente dalle recensioni del suo ritorno nel West End in Romeo e Giulietta. Mentre il Telegraph ha detto che Holland “rapisce” e “ipnotizza” nel ruolo di Romeo, il Daily Express lo descrive come “una zona priva di carisma“. L’Independent afferma che la sua interpretazione “cade a fagiolo“, mentre Variety spiega che “si emoziona piuttosto che suscitare emozioni“.

L’Hollywood Reporter ha dichiarato: “Sebbene Holland riesca a mostrare la sua dolcezza da cucciolo e il suo fisico da [Spider-Man], ha sicuramente un Romeo migliore di questo“. Lo spettacolo in sé, pur essendo uno spettacolo grazie alla sua star di prima grandezza, si sta rivelando un successo di critica.

Dopo che The Crowded Room ha fatto fiasco e che i blockbuster non appartenenti al MCU di Holland hanno avuto un riscontro così scarso, si è pensato che il ritorno sul palcoscenico avrebbe raddrizzato la situazione e dimostrato che c’è qualcosa di più di Spider-Man in lui.

“Forse è arrivato il momento di andare avanti“, ha detto Holland sul suo futuro come Peter Parker nel 2021. “Forse la cosa migliore per Spider-Man è che facciano un film su Miles Morales. Devo tenere conto anche di Peter Parker, perché è una parte importante della mia vita“.

“Se interpreto Spider-Man dopo i 30 anni, ho fatto qualcosa di sbagliato“, ha aggiunto l’attore ora 27enne. Sembra che qualcosa sia cambiato per l’attore, perché si prevede un suo ritorno per Spider-Man 4 e per i prossimi film degli Avengers. Anche Robert Downey Jr. ha faticato a scrollarsi di dosso l’ombra creata da Iron Man e probabilmente non ci è riuscito fino al premio Oscar per Oppenheimer.

Tom Holland è comunque spettacolare nel ruolo di Spider-Man, quindi concentrarsi su questo ruolo in futuro potrebbe non essere la peggiore delle idee.