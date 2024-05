Glen Powell non è interessato a recitare nei film Marvel

Grazie al ruolo di Boia in Top Gun: Maverick e il successo della recente commedia romantica Tutti tranne te, Glen Powell è sulla buona strada per diventare uno degli attori più richiesti di Hollywood.

Quando un attore inizia a fare faville, sembra quasi inevitabile che arrivino le offerte per i film di supereroi, e Glen Powell è emerso come uno dei favoriti per interpretare Ciclope nel prossimo reboot di X-Men dei Marvel Studios.

Nonostante le voci (inventate) del contrario, Glen Powell non ha ancora incontrato Kevin Feige per interpretare Scott Summers, ma anche se l’opportunità dovesse presentarsi, non sembra che la star di Twisters sia molto interessata.

Parlando con Powell della sua carriera, THR rivela che gli sono stati offerti ruoli da protagonista nell’imminente reboot di Bourne Identity e nel nuovo film di Jurassic World, prima di notare che l’attore “è tanto deciso su ciò che non farà – esche da Oscar ruffiane, per esempio, ma anche film Marvel – quanto su ciò che farà“.

Non ci sono citazioni dirette attribuite a Glen Powell stesso, quindi c’è sempre la possibilità che non sia così deciso a stare lontano dal MCU come suggerisce l’articolo! Powell ha comunque spiegato perché ha deciso di rinunciare a Jurassic World 4.

“Jurassic è uno dei miei film preferiti. È una delle cose che ho voluto fare per tutta la vita. Non farò quel film perché ho letto la sceneggiatura e mi sono subito detto: la mia presenza in questo film non lo aiuta. E la sceneggiatura è fantastica. Il film ucciderà. Non si tratta di questo. Si tratta di scegliere dove rendere felice il pubblico e dove rendere felice se stessi“.

Anche se non è sempre stato così, Powell può ora permettersi di essere un po’ schizzinoso sui progetti a cui decide di lavorare, e ha già in cantiere diversi film.

“È la parte più divertente di questo momento“, dice. “Ho lavorato duramente per molto tempo, mettendo insieme le cose e cercando di farle diventare abbastanza in forma perché la gente se ne fregasse. Poi arrivi a un punto in cui la gente dice: ‘Sì, facciamolo’, e improvvisamente ti ritrovi a giocare con te stesso. Ti chiedi: “Aspetta, mi siedo su tutte queste sedie in questo momento?”“. Il prossimo film di Powell, Hitman, arriverà nelle sale il 7 giugno.